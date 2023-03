Alicia Sánchez, diplomada en Trabajo Social, ha realizado diferentes proyectos en la zona de Murcia y en 2019 le dieron la oportunidad de desarrollar el proyecto Ballesol Costa Blanca.

En Ballesol, ¿cómo ha sido su desarrollo profesional? ¿Siente que existe el techo de cristal?

Afortunadamente, en Ballesol no me he encontrado con trabas para crecer profesionalmente, siempre he sentido muy reconocido mi esfuerzo. Hemos mejorado mucho en cómo se ve la mujer en la sociedad en puestos de dirección aunque todavía queda trabajo por hacer.

En su opinión, ¿cuál es el perfil profesional ideal de una directora de residencia?

La persona que ocupa este cargo tiene que ser muy empática, tiene que tener orientación y vocación social, saber gestionar equipos y tener liderazgo a la vez que ser muy resolutiva.