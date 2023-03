La fundadora de latiendadevalentina.com, que había estudiado publicidad, puso en marcha la empresa en 2015 de la mano de Sergio Valero, con experiencia en ingeniería industrial, para crear un comercio electrónico de moda.

¿Cómo es ser mujer emprendedora?

El emprendimiento es un camino duro y lleno de incertidumbre. Probablemente si alguien nos contase como va a ser el sendero antes de iniciar un proyecto, nos quedaríamos quietas por el miedo. El miedo nos paraliza y es el peor enemigo que podemos tener, pero cuando conseguimos superarlo, lo que hay al otro lado es indescriptible. Como mujer, siempre me he sentido muy arropada en todas las decisiones que he ido tomando, si mi trabajo sirve para inspirar a un 1% de las mujeres que piensan en emprender, me siento enormemente satisfecha.

¿Cómo es innovar en un sector como el retail?

La innovación como tal ya es un reto, independientemente del sector al que pertenezcas. Siempre que intentas salirte de los establecido te encuentras con mil problemas, pero lo importante es no dejarte influenciar y llevar hasta el final aquello en lo que crees. Si te equivocas, solo tendrás que dar un pasito atrás, pero si sale bien, lo que viene después no se puede explicar con palabras.

¿Qué consejos le daría a las mujeres emprendedoras?

Lo más importante es tener muy claro cuál es tu meta, pero nuestro proyecto empezó sin tener un objetivo definido, fue la empresa la que iba pidiendo y fuimos dándole al negocio lo que necesitaba en cada momento. Por lo que bajo mi experiencia, diría que es fundamental desarrollar una gran capacidad de adaptación. Hay que seguir desarrollando y trabajando en mejoras internas al tiempo que el negocio continua y pide más. Nunca te quedes con el «¿qué habría pasado si…?».