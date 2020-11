Este viernes el ciclo ATIENDE! cierra su octava edición con la presentación en directo de Ensayo, el quinto disco de los catalanes Nueva Vulcano, una de las bandas más especiales y queridas del panorama nacional.

El concierto se realizará en La Casa de La Música de Las Cigarreras. Respetando las medidas de seguridad los asientos serán pre-asignados por lo que se abrirán las puertas a las 20:30 y el concierto comenzará a las 21:30. El aforo de la sala es de 120 persona y está ya casi completo pero aún se pueden comprar las últimas anticipadas a 15€ en wegow.com . «Como no podía ser de otra forma la nueva realidad impuesta por el COVI-19 ha marcado de forma negativa esta edición, obligándonos a cancelar conciertos como el del estadounidense Damien Jurado, a reducir aforos, devolver entradas a personas que por las restricciones de movilidad no pueden desplazarse desde otras provincias a los conciertos en Alicante, y de alguna forma también ha influido en la reducción de un público, que a pesar de los marcos y medidas de seguridad, no ha encontrado el ánimo para acudir a nuestras citas», afirma la organización.

«A pesar de todo esto -agregan- la nueva realidad también ha evidenciado que la cultura es una necesidad de primer orden y que somos muchos los que seguimos necesitando poder disfrutar de la cultura, y en nuestro caso de la música en directo. En este sentido, todos los conciertos de esta edición han tenido un halo especial, y la conexión entre público y artistas ha sido aún más estrecha e intensa».

Por ello, ATIENDE! 2020 se despide con el Ensayo de Nueva Vulcano en directo, «una invitación a la vitalidad y el mirar hacia adelante, a dejar los dramas de lado y seguir el camino, en nuestro caso para pensar en una nueva edición para el año que viene, y en general para que la cultura siga uniéndonos y alimentando nuestra mente y espíritu. Os esperamos a todos este viernes para darnos un baile, sentado, pero baile».