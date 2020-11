Una de las muchas glorias que Dénia ha dado al mundo ha sido el canónigo Roque Chabás Llorens (Dénia 1844-1912). Historiador, archivero de la Catedral de Valencia, miembro de Lo Rat Penat y Cronista Oficial de la Provincia de Alicante.

En 1886, en una visita a Barcelona, descubrió en el Archivo de la Corona de Aragón un pergamino de 1244 que recogía el «Tractat d’Almizra» entre Jaime I y su yerno el futuro Alfonso X el Sabio. En la actualidad una obra teatral de Salvador Doménech, inspirada en estos hechos, se representa cada mes de agosto en Camp de Mirra.

Atendiendo a su propia biografía, cartas privadas, su aspecto orondo y carácter autocomplaciente, Chabás era probablemente un glotón desmedido.

Hace veinte años, el buen amigo y erudito Antoni Espinós de Xàbia, encontró entre los papeles del sabio dianense una receta de bizcocho y mandó a un repostera de postín que confeccionara la vianda al pie de la letra. No recuerdo la proporción de cada ingrediente, pero si sé que incluía ¡dos docenas de huevos! Yo llevé buenas y centenarias botellas de Fondillón, y la merienda en compañía mis amigos bibliófilos fue apoteósica.

Chabás publicó bastantes textos sobre historia, folklore y arqueología, y recogió muchas noticias de otros académicos correspondientes. Un de las más ricas e interesantes fue «El Archivo, Revista de ciencias históricas», impresa por Pedro Botella en 1887» Ese año, el doctor presbítero visitó Alicante y escribió lo siguiente: «Las murallas han desaparecido, soberbias casas, formando calles dignas de una capital, han reemplazado á las antiguas; paseo como el de la explanada, formado con la característica palmera, no se ve en parte alguna. El puerto, taza de plata, lleno de buques que cargados del celebrado vino de Alicante llevan este precioso mosto á las partes mas remotas del globo, es la mejor presea de esta ciudad. La acogida que allí se nos ha hecho no es para olvidarse fácilmente. Al forastero es muy asequible la sociedad alicantina y sus literatos no son avaros de sus tesoros».