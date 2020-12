Velada original y atractiva la del grupo valenciano La Habitación Roja mañana sábado, a las 21.30 horas, en la Sala L´Escorxador de Elche donde estarán en triple formato: con una gala, un documental y un libro.

Este año celebran sus bodas de plata en la música y tenían previsto hacerlo con una sorprendente gira preparada expresamente para tan señalada fecha, pero el covid cambió todos sus planes teniendo que adaptarse a las nuevas normas.

Así, mañana en Elche darán un concierto acústico presentando su muchos temas de éxito y otros nuevos como Patria que el grupo compuso en diferentes lugares con un espectacular video-clip rodado en Noruega, Valencia, Barcelona y Murcia. Otro de sus temas recientes es Taquicardía basado en una experiencia personal de Jorge Martí, que aprovecha este evento para presentar el documental In the Middle of Norway rodado por él mismo donde relata la dualidad y desarraigo de vivir en dos países diferentes ya que Jorge vive y trabaja en Noruega, aunque se desplaza con cierta frecuencia a España para dar las galas con sus grupo al que también pertenecen José, Marc y Pau. Este último, maestro de la fotografía, presenta su libro «B» en el que ha recogido imágenes realizadas en los últimos mese sobre el discurrir de la vida en diversos aspectos.