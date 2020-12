ZERO EN CONDUCTA. Eh man Hé y La poubelle plus belle o Trash son los títulos de los espectáculos que la compañía Zero en Conducta presenta sábado y domingo, respectivamente. Sus propuestas de técnica depurada combinan el mimo, la danza, los títeres y el teatro físico. Teatre Arniches de Alicante. Sábado, 20.30h. Domingo, 12h.