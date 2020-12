El grupo oriolano Varry Brava (Vicente Illescas, Aarón Sáez y Óscar Ferrer) tiene nuevo disco, Hortera que por fin pueden presentar en directo, hoy en el Teatro Circo de Orihuela. Será en formato electroacústico a las 21 horas y con entradas a 18 o 20 euros y con las obligadas medidas de seguridad sanitaria.

Por fin podemos veros en directo tras meses de confinamiento y restricciones...

Vicente: Creo que en todo este tiempo hemos pasado por todas las fases posibles y no ver la luz al final del túnel te hace reflexionar. Los tres hemos hablado mucho sobre eso y ver lo afortunados que somos al tener un proyecto tan ilusionante como Varry Brava. Esperamos volver muy pronto para seguir donde lo dejamos. Por suerte, nuestro disco ya estaba grabado desde antes y solo tuvimos que pensar que íbamos a hacer en esos meses de confinamiento.

¿En qué se diferencia este Hortera de anteriores trabajos?

Óscar: Con cada disco que hacemos siempre hay novedades, tanto en el sonido como en la letras y el concepto, pero con Hortera hemos llegado a un punto en que nos reconocemos más vivos que nunca.

Sois un grupo que transmite alegría pero cuando bajáis del escenario, ¿qué preocupa a Varry Brava?

Aarón: Lo que más nos preocupa ahora mismo es la situación de la industria musical, que se pueda volver pronto a los escenarios y que las bandas vuelvan a tener ingresos y capacidad de trabajo. Nosotros tenemos suerte y estamos capeando el temporal, pero es una pena la cantidad de bandas que no pueden seguir tocando, los garitos que van a desaparecer y los muchos profesionales del mundo del espectáculo que se quedarán sin trabajo.

¿Para alguien tan positivos y alegres como vosotros, eso ahora es más necesario que nunca?

Óscar: Totalmente, cuando hicimos estas canciones nunca pensamos que pudieran ayudar tanto a la gente como nos dicen que lo están haciendo. Esta situación hace que el disco tenga un sentido todavía más intenso, esperamos que esto pase pronto y podamos compartirlo todo mucho más con el público en directo.

Unos oriolanos populares en toda España, ¿cómo veis la actual situación musical en Orihuela?

Aarón: Pues con la misma preocupación que vemos la situación nacional. Cada bar que cierra o cada sala que no pueda levantar la persiana es un desastre que se traducirá en que menos músicos y salas tengan oportunidades. Ahora es cuando las administraciones locales tienen que apoyar a los músicos y creadores y se tienen que comprometer de verdad con la cultura, no ya con nosotros que llevamos muchos años, sino con la gente más joven. Hay que crear espacios y apoyos para que la cultura en la ciudad no desaparezca.