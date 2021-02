Pequeños detalles hacia la normalidad

El regreso del cine hollywoodiense con un thriller firmado por John Lee Hancock marca el lento pero inexorable camino hacia la recuperación del ocio de la manera más parecida posible a como la conocíamos. Completan la cartelera una cinta LGTBI procedente de Irlanda y la ópera prima de Xavi Sala, realizador alicantino, que cambió el valenciano por el zapoteco, al trasladarse a México. Tres títulos para cerrar un extraño mes de febrero y que auguran un marzo mejor en las salas.

Trío de reyes

Un sheriff y un detective de homicidios han de colaborar juntos para intentar dar caza a un astuto asesino en serie. Es el punto de partida con el que arranca Pequeños detalles, un thriller con nombres tan grandes en su reparto como Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. Los tres son ganadores de, al menos, un Óscar (dos en el caso de Washington). John Lee Hancock, autor de cintas como Un sueño posible, El fundador y Al encuentro de Mister Banks, parece que se siente cómodo en el thriller, como ya nos demostró en 2019 con la película para Netflix Emboscada final. En este caso, además de dirigir también ha escrito esta historia sobre intriga, secretos y que muestra la naturaleza más salvaje que se oculta en el comportamiento humano.

Cine alicantino que llega cruzando el charco

Una de las grandes alegrías que llega esta semana a los cines es el estreno de El ombligo de Guie’dani, que aterriza por fin en la provincia tras su estreno en distintas ciudades de todo el país. Más de dos años ha tardado en distribuirse esta película, que promete emocionar y remover conciencias. Este trabajo es el primer largometraje (después de más de 10 años realizando cortos) del director alicantino, nacionalizado mexicano, Xavi Sala, que también firma el guion. Esta historia nos presenta a Guie’dani, una niña indígena zapoteca, y a su madre. Ambas entran a trabajar como empleadas domésticas para una familia de clase media acomodada de la Ciudad de México. Sin embargo, la pequeña tiene otras ambiciones. Tiene sus propios sueños y no quiere seguir los pasos de su madre. Sin terminar de adaptarse a la nueva casa, la pequeña es conflictiva y se rebela contra la situación que vive. Esta emocionante ópera prima, rodada en español y zapoteco (una macrolengua de la región de Oaxaca) llega a nuestra provincia para reflejar el contraste de clases que se vive en el país centroamericano y para dar visibilidad a colectivos, como el de las empleadas de hogar, que normalmente no la tienen. Cine social que abraza la rebeldía, que apuesta por el cambio y que, como su determinada protagonista, no se conforma con el rol establecido.

Abraza tu identidad

La adolescencia siempre es una época dura, llena de inseguridades, de cambios y de presión. Y más si eres un chico gay viviendo en la Irlanda de los años 90. Es lo que le ocurre a Eddie. Cuando descubre que su mejor amiga, Amber, también es lesbiana, ambos deciden fingir que tienen una relación para poder pasar desapercibidos y acallar los rumores sobre su homosexualidad. Así arranca Dating Amber, una película irlandesa que muestra una estética similar a Pride, Sing Street o la serie de HBO recién estrenada It’s a sin. David Freyne firma esta comedia dramática en la que la amistad entre los dos jóvenes arrojará luz y color a una época pesimista en una ciudad obrera gris y llena de prejuicios. Una historia a ritmo de brit-pop que narra la difícil transición a la edad adulta y que resalta la importancia de ser fiel a uno mismo.