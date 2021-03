Dragones, brujas, atracos y retiros

Arrancamos el primer fin de semana de marzo con el regreso a las salas de Disney, más de un año después. Dos historias más completan la cartelera, un thriller de terror rural británico ambientado en los 90 y una enternecedora cinta canadiense acerca de la vejez. Además, llega un reestreno, una película vasca que suena muy fuerte para los Goya de mañana.

Una nueva heroína asiática

Llega dispuesta a destronar a Mulán y lo hace pisando fuerte. Raya y el último dragón demuestra un despliegue técnico que supera a todo lo visto anteriormente en el cine de animación. En esta nueva historia, nos adentramos en Kumandra, un mundo donde humanos y dragones vivían juntos en perfecta armonía. Sin embargo, todos los dragones desaparecieron hace 500 años. Ahora Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Un estreno que saldrá simultáneamente desde hoy en salas de cine y en su plataforma de streaming Disney Plus con visionado premium. Esta película promete ser un desafío constante al espectador, llena de emoción, sin descanso y con mucha atención al detalle: el polvo arenoso del desierto, las luces nocturnas que desprenden los clásicos farolillos asiáticos, la viva y frondosa vegetación, incluso la fría y misteriosa lluvia en la jungla.

Lejos del mundanal ruido

Y hablando de lluvia, un tipo muy poco habitual de precipitación es la que se descargará en un precioso bosque de Canadá. Y llovieron pájaros es el nombre de esta historia, que adapta el best seller de Jocelyne Saucier.

Tras su paso por festivales como el de Toronto y el de San Sebastián, se estrena en España esta conmovedora historia que ya han disfrutado más de dos millones de espectadores en Canadá. Un relato muy humano, de corte intimista, que nos presenta a tres ancianos que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques. Sin embargo, su paz se verá alterada cuando se presenta en su escondite una joven fotógrafa que sigue la pista de un pintor. Poco después, una mujer octogenaria aparece para alterar las vidas de todos para siempre.

De Invernalia a la Inglaterra rural

Maisie Williams, a quien todos recordamos por su papel de Arya Stark en la serie Juego de tronos, es el gran reclamo para ver esta película de terror psicológico procedente del Reino Unido. The owners (Los propietarios) es la historia de un robo. Dos amigos y la novia de uno de ellos son inducidos por el sociópata local para robar a un matrimonio anciano y bien avenido: Los Huggins. Sin embargo, el plan se tuerce cuando el matrimonio no se muestra tan desvalido ni tan inofensivo como aparentaban… Tras su paso por el festival de Sitges, esta historia es la adaptación de la aclamada novela gráfica Une nuit de pleine lune. La trama, que tiene retazos de otras películas de robos domésticos, como No respires (2016) promete no dar tregua.

Cuando brille la luna llena…

Y en Torrevieja, los cines IMF brindan una segunda oportunidad para disfrutar de la cinta de Pablo Agüero, que cuenta con nueve nominaciones a los Premios Goya. Akelarre es una historia que se remonta 400 años en el pasado. Muestra un País Vasco misterioso, donde los hombres se han hecho a la mar y las mujeres quedan solas en el pueblo. El juez Rostegui, encomendado por el Rey para purificar la región, hace arrestar a un grupo de muchachas y las acusa de brujería. Todo ocurre poco antes de la noche del Akelarre, en la que el Diablo inicia a sus servidoras… Amaia Aberasturi y Àlex Brendemühl brillan en esta cinta con más fulgor que el fuego de las hogueras del Akelarre. Una historia que atrapa, con interpretaciones soberbias y un cántico más que pegadizo. Este sábado, durante la gala de los Goya, descubriremos si las chicas de Akelarre consiguen también hechizar al jurado.

EE UU, 2021. Dirección: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs y John Ripa. Guion: Qui Nguyen, Adele Lim. Música: James Newton Howard. Película de animación. Duración: 114 minutos.