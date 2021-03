Maika Makovski llega al Arniches con su música ecléctica y libre

La cantante, compositora, actriz, artista visual y presentadora Maika Makovski actúa el sábado en el Teatre Arniches de Alicante de la mano del Institut Valencià de Cultura. La mallorquina, afincada en Barcelona, es una de las grandes voces de la música de nuestro país. Desde que iniciara su trayectoria profesional en 2005, ha ido creciendo con cada uno de sus siete trabajos discográficos, siendo reconocida como uno de nuestros grandes talentos musicales, y es que sus trabajos son siempre interesantes y diferente a los anteriores.

La carrera de Makovski está fuertemente vinculada a las artes escénicas, ya que cuenta entre sus trabajos con la composición de bandas sonoras de teatro como Desaparecer, Leonce und Lena, Forests (finalista del premio Max a mejor composición musical 2014) y Només són dones (finalista del premio Max a mejor composición musical 2017).

Su talento la ha llevado a realizar grandes colaboraciones con artistas como Howe Gelb, The Dubliners y The Jayhawks y tuvo su continuación con Kraj So Koferot (2007). Más adelante, el propio John Parish (no solo cómplice de PJ Harvey, también de Eels y de Tracy Chapman) realizó la producción de Maika Makovski (2010), disco que la llevó a encabezar portadas como la de Ruta 66 ese año. Su carácter sensible y desenfadado ha logrado traspasar fronteras, y la ha llevado a recorrer Sudamérica, Estados Unidos y casi toda Europa. Bautizada como «la musa del underground» por algunos medios, tiene el don de cautivar al espectador acariciando el piano o rockeando.

Y es que si algo caracteriza el estilo de Makovski, es su capacidad para huir de la pertenencia a cualquier estilo o colectivo, como ella misma ha declarado en entrevistas. Una artista versátil a la que respalda tanto la crítica como el público que se dio a conocer para el gran público cuando presentó el programa La Hora Musa en la 2. Hace unos día presentó Reaching Out to You su nuevo single que es el avance de su próximo álbum MKMK que saldrá al mercado el próximo 28 de mayo tras llevar casi cinco años sin publicar nada. Como en todos sus trabajos Maika vuelve a sorprender con un disco, grabado entre Arizona y el País Vasco, luminoso y lleno de texturas, nacido para cautivar y sorprender.