Secretos, amistad y móviles

La historia se centra en las relaciones de siete amigos que lo son desde hace años (tres parejas y un soltero) y que se reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño y arriesgado. Este juego consiste en dejar sus móviles sobre la mesa y al grito de «no tenemos nada que ocultar», empezar a compartir todos los mensajes y las llamadas que cada uno de ellos van a recibir durante la noche. Un juego que provocará algunas inesperadas sorpresas y varios giros inesperados durante toda la velada.

Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de tal forma que tras poner fin a esta velada, nada volverá a ser como era, y los amigos serán conscientes de que en realidad eran más bien unos perfectos desconocidos.

«Cuando me propusieron dirigir Perfectos desconocidos en teatro pregunté cuál era la premisa dramática de la que partía la historia y me interesó», asegura el también actor Daniel Guzmán. «Leí el texto original del autor italiano y me atrajo la historia de amistad de un grupo de amigos de toda la vida, la profundidad de los personajes, las situaciones disparatadas, los numerosos giros y la reflexión que sugiere el autor sobre el uso del móvil y el con-trol que ejerce sobre nuestras vidas».

«La línea argumental por la que transita esta obra y la cercanía de la historia hacen de esta comedia un viaje lleno de sorpresas con grandes dosis de humor, pero también con-tiene una gran humanidad y profundidad en cada uno de sus personajes», explica el director Daniel Guzmán, coautor también de la versión.