El rock con pinceladas flamencas de Poncho K

La sala Euterpe abre sus puertas a la música y después de sus Píldoras musicales en el Auditorio de Sant Joan, con las que ha seguido apostando por los directos, vuelve a su espacio. Y lo hace con rock de la mano de Poncho K, nombre artístico de Alfonso Caballero Romero.

Sus influencias van desde Triana a Pata Negra pasando por Extremoduro o Albert Pla y él mismo define su música afirmando: «Lo mío es rock con pinceladas flamencas, poesía callejera». Además de cantante también es escritor, tanto de prosa como de poesía.

Hasta ahora ha publicado nueves discos, el primero No quiero empates, en 2002, y el último hasta ahora Un resplandor diferente, en 2019. Desde su primer trabajo ha mostrado esa capacidad suya innata para tocar la fibra del oyente que le dotó de un público fiel desde sus inicios profesionales. La música es crear y componer, pero también es exponer lo que has hecho, y a Poncho no le costó mucho echarse la guitarra al hombro y tocar con ella, compartiendo escenario en muchas ocasiones con bandas que salían a jugar con todo el equipo.