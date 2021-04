Cremaet, Asiáticos... Los carajillos

España es un país de carajillos. A lo largo y ancho de nuestro territorio se preparan diferentes modalidades de este combinado que básicamente se compone de café y una bebida alcohólica, que según gustos y regiones puede ser de una u otra composición, y en algunos casos puede estar compuesto de más elementos, principalmente aromatizantes y azucares.

Hay dos formas básicas de prepararlo: vertiendo el licor sobre el café ya elaborado, o poniendo el licor, del tiempo o previamente calentado o quemado, y sobre este verter el café.

Nuestro Cremaet

Existen variedades según gustos y tradiciones. En la Comunidad Valenciana, uno de los más comunes es el Cremaet que se prepara poniendo brandy, azúcar, miel, una ramita de canela y unos granos de café. Esta mezcla se quema en el mismo vaso durante unos minutos y se termina echando el café sobre la preparación.

El licor según comarcas puede variar, incluso se prepara con herbero en algunos lugares.

El Asiático

Otro de los más complejos y contundentes es el Asiático, originario de Cartagena (La Unión). No se sabe bien el origen de su nombre, aunque se atribuye al combinado que se les daba a los soldados en la Guerra de Cuba (café con ron) para que tuviesen más coraje. Se prepara con una base de leche condensada, una parte de brandy y otra de licor 43, se añade un palo de canela y los granos de café, se vaporiza en la máquina hasta casi su ebullición y se añade el café recién hecho, se corona con un poco de espuma de leche, canela en polvo y una corteza de limón. Es casi un postre, una creación culinaria que bien vale para culminar una comida.

Si bien las variantes más modernas colocan todos los elementos en el vaso de manera independiente, para que se vea el contraste multicolor de sus elementos de manera que resulte más decorativo y apetecible y luego es el comensal el que lo mezcla, esta versión no la comparten los más puristas, aunque tiene reconocimiento por su atractivo visual.

Más variantes

Son más generalizados en la geografía nacional el bombón con brandy denominado en muchos sitios Belmonte o Trifásico; el carajillo castellano con anís; una versión del asiático en Canarias llamada Barraquito; en Galicia los preparan con orujo...

Los carajillos se preparan en otros países del mundo, especialmente en Sudamérica. En Colombia u Honduras lo preparan con brandy o ron; en Cuba -como no podría ser de otra manera- con ron; en Méjico tiene diferentes formatos: con ron, o licor 43, kahlua o incluso Tequila o Tía maría; en Perú se hace el Pisco café; en los países escandinavos se utiliza el whisky... No obstante, España lidera el consumo per cápita y la mayor variedad por sus diferentes formas de prepararlo.