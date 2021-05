Una Cruella de Vil joven y punky

Cruella, la película de Disney sobre la juventud rebelde de la villana Cruella de Vil, llega este viernes a los cines junto a la nueva película de Guy Ritchie con Jason Statham, Despierta la furia, o un drama con Kevin Costner y Diane Lane, Uno de nosotros.

Emma Stone, en el Londres punk de los setenta

Emma Stone y Emma Thomson rivalizan en maldad en Cruella, el nuevo largometraje de Disney que narra los orígenes de la villana de 101 Dálmatas, situando la acción en el Londres de los años 70 en plena revolución punk rock. Estella (Stone) es una chica inteligente y creativa que quiere hacerse un nombre en el mundo del diseño, lo que llega a oídos de la baronesa Von Hellman (Thomson), una leyenda de la moda que sacará de ella su lado más oscuro. Dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya), se estrena simultáneamente en cines y en Disney+ Premium.

Ritchie y Statham, juntos de nuevo

Despierta la furia, adaptación de la película francesa Le Convoyeur, de Nicolas Boukhrief, es la cuarta colaboración como director de Guy Ritchie con el actor Jason Statham, después de Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), Snatch: Cerdos y diamantes (2000) y Revolver (2005). Josh Hartnett y Scott Eastwood completan el reparto de este filme de acción sobre un misterioso tipo que se incorpora como guardia de seguridad en una compañía de blindados ocultando sus habilidades de soldado profesional y su verdadero objetivo: un ajuste de cuentas.

Enfrentamiento de familias en «Uno de nosotros»

Tras la pérdida de su hijo, el sheriff retirado George Blackledge (Kevin Costner) y su mujer Margaret (Diane Lane) dejan su rancho en Montana para embarcarse en una lucha por recuperar a su nieto, atrapado por una peligrosa familia que vive al margen de la sociedad en Dakota. La película, dirigida por Thomas Bezucha, está basada en la novela de Larry Watson Let Him Go.

«Maldita jungla», un loco viaje a la Guyana amazónica

Elliot (Vincent Dedienne), un joven aventurero ingenuo, viaja a Guyana en busca de los misteriosos Otopis, pero pronto descubrirá que no son «nobles salvajes» como creía, sino gánsteres de la jungla liderados por la feroz Albertine. Catherine Deneuve es la madre castradora del protagonista, que se une a la misión, en esta comedia francesa con la que debutan los directores Hugo Benamozig y David Caviglioli.

Vuelve la abeja Maya con nuevas aventuras y una

Maya y Willy se embarcan en una nueva aventura secreta, donde se encontrarán al cuidado de un orbe sagrado. Cuando éste se rompe, Maya y Willy tendrán cuidar de una pequeña y juguetona hormiga princesa. La abeja Maya: El orbe dorado es una coproducción de Alemania y Australia, esta nueva entrega de la saga de animación japonesa que triunfó en los 70 y 80 está dirigida por Noel Cleary.