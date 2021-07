Artes escénicas

Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo protagonizan la comedia Asesinos todos, producción escrita por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. A Manolo le hacen el vacío en el trabajo. O eso piensa él. Y su mujer, Loli, harta de verlo deprimido y llorando por las esquinas, lo tiene claro. Esto no puede continuar así.

Pepe y Diana, íntimos de Manolo y Loli, no dan crédito a sus ojos. La madre de Pepe acaba de volver de un viaje del Imserso. Pero acompañada por un ruso de 25 años. Y lo que quiere el ruso no lo duda nadie: desplumar a la madre. Y, de paso, a Pepe, el hijo, y a la nuera, Diana. O eso piensan ellos. Y Pepe y Diana lo tienen claro. Esto no puede ser. Algo habrá que hacer.

Las dos parejas llegan a la conclusión de que algo hay que hacer. Y lo que hacen es encargarse Manolo y Loli del ruso, y Pepe y Diana, del jefe de Manolo. Enredo con muertos incluidos.