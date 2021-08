Viaje por el arte gráfico de Manolo Soler

La Casa de la Cultura acoge la obra de Manolo Soler, artista multimedia y autor de la imagen gráfica de la Semana de Cine desde hace más de veinte años. A little bit of everything! es una exposición de carácter multidisciplinar e interactivo, que reúne diversas obras gráficas y audiovisuales realizadas por Manolo Soler en varios lugares del mundo, desde Villena o Mallorca a Alemania o San Francisco. Un recorrido por su trayectoria artística que cuenta con elementos tan sorprendentes como ordenadores, consolas y animaciones en 3D de primera generación. Además de los carteles de la Semana de Cine, destacan los visuales realizados para diversos DJ, VJ y músicos de talla internacional como Joachim Garraud, Steve Aoki y Jean Michel Jarre.

Manolo Soler, A little bit of everything!

Casa de Cultura de Villena, Plaza de Santiago 7, Villena

Hasta el 10 de octubre

Horario, de 18 a 21 horas los días laborables y los festivos que el centro permanezca abierto.