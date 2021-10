Daniel Craig dice adiós a Bond

Casi tres horas de despedida

Dirigida por Cary Joji Fukunaga y con un guion en el que participa Phoebe Waller-Bridge (Fleebag), llega a las salas la última entrega del 007, Sin tiempo para morir, que recupera a un James Bond enamorado, que ha dejado el servicio secreto y vive una vida sin contratiempos en Jamaica, lejos del espionaje. Su calma no dura mucho y su amigo de la CIA, Felix Leiter, aparece para pedirle que colabore con el departamento de inteligencia americano en la misión de rescatar a un científico secuestrado que trabaja con un virus letal, una tarea que resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado y que lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología, que podría ser el último servicio del 007 para salvar el mundo. Un adiós que le llega a Craig tras cinco películas y que el británico ha acogido «con una mezcla» de sentimientos. «Me siento orgulloso por la película que hemos hecho y por las películas anteriores y aliviado porque estamos aquí, la gente puede ir a verla al cine, esto era un sueño hace un año. Y, por supuesto, un poco triste porque es mi última», apunta el actor.

Realidad a bofetones

Marcel Barrena, director y guionista de 100 metros (2016), se atreve ahora con un relato real sobre el nacimiento de Proactiva Open Arms y su trabajo de rescate en el mar desde el otoño de 2015, protagonizada por un excepcional Eduard Fernández, en el papel de Óscar Camps, creador de la ONG.

Basada en hechos reales, Mediterráneo refleja la terrible realidad de los inmigrantes que llegan por el mar a Lesbos (Grecia) en una aventura que comienza cuando dos socorristas catalanes, Oscar (Fernández) y Gerard (Dani Rovira), viajan a Lesbos impactados por la fotografía de un niño ahogado en una playa.

Una monja lesbiana en el cine

Paul Verhoeven dirige Benedetta, la adaptación de la novela Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality) de Judith C. Brown, la película gira en torno a la sexualidad en un convento y la homosexualidad de una de sus monjas, Benedetta, que desde joven comenzó a tener visiones sin conocer el motivo. La cinta, que pasó por el Festival de Cannes, donde causó un gran revuelo, está dirigida por el veterano Paul Verhoeven (Instinto básico o Desafío total) y protagonizada por Virginie Efira, Lambert Wilson y Charlotte Rampling, entre otros.

La amistad de tres niños

Dirigida por Frank Mosvol y Atle Blackseth, Bella y el circo mágico es una cinta de animación infantil noruega que cuenta la historia de Bella, que está muy ilusionada con el circo que le esta preparando a su mejor amigo, Henry, quien nunca ha podido visitar uno. Bella le prepara un truco de magia para hacerlo desaparecer, pero todo se complica cuando aparece Jonny, un niño nuevo.

Desde India, Chal Mera Putt 2

Janjot Singh firma esta comedia que llega de India sobre un grupo de amigos que viven en el Reino Unido y trabajan en distintos oficios tratan de evitar ser detectados por el departamento de inmigración del país.

Reino Unido, 2021. Dirección: Cary Joji Fukunaga. Guion: Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, C. J. Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge. Personajes: Ian Fleming. Música: Hans Zimmer. Tema: Billie Eilish. Fotografía: Linus Sandgren. Reparto: Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ana de Armas, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Billy Magnussen. Duración: 163 minutos.

España, 2021. Dirección: Marcel Barrena. Guion: M. Barrena, Danielle Schleif. Música: Arnau Bataller. Fotografía: Kiko de la Rica. Reparto: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan, Patricia López Arnaiz, Vassilis Bisbikis. Duración: 100 minutos.

Francia, 2021. Dirección: Paul Verhoeven. Guion: David Birke, P. Verhoeven. Novela: Judith C. Brown. Música: Anne Dudley. Fotografía: Jeanne Lapoirie. Reparto: Virginie Efira, Lambert Wilson, Daphne Patakia, Charlotte Rampling. Duración: 131 minutos.