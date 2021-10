Luback abre la temporada de conciertos de Euterpe

El grupo Luback abre mañana (22 h.) la temporada e conciertos de la Sala Euterpe de Sant Joan de Alicante. Luback es un grupo que domina a la perfección diversos estilos como la cadencia del blues, la garra del rock o la expresividad directa y emocionante del folk. Su último álbum The Measure of the Step ha sido alabado por la crítica como «una joya, un trabajo monumental, auténtico e inspirado, una obra maestra». Un derroche de talento de un grupo que compone unos textos brillantes cuyo mayor objetivo es aportar su granito de arena para mejorar el mundo a través de lo que cada uno hace y ellos hacen mucho y bueno. Larga vida a Luback y a su positiva filosofía de vida.