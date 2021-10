John Primer y Keith Dunn, puro blues de Chicago

El domingo llega el plato fuerte de la tercera edición del Festival Internacional de Blues. Desde Chicago, el guitarrista John Primer, una leyenda musical que ha tocado con gigantes como Willie Dixon, Muddy Waters o Magic Slim, estará acompañado a la armónica por el músico de Boston Keith Dunn, fundador también del sello discográfico DeeTone Records. Juntos brindarán al público An eveningn with the real blues (Una noche con el verdadero blues) en el Teatro Principal de Alicante, como broche de oro del festival, fruto de la colaboración del anfiteatro con el promotor Testi Tajada. Las entradas, de 15 a 20 euros, están a la venta en instanticket. Primer es uno de los mayores exponentes actuales del blues de Chicago. Su aprendizaje en Maxwell Street y su residencia como músico de sesión en salas célebres como Theresa’s le han llevado a ser considerado una leyenda viva. Ha grabado más de 87 álbumes, 17 de ellos propios. Dos veces nominado a los Grammy, ha sido incluido en el Salón de la Fama del Blues de Chicago, y recibido el Muddy Award, el Blues Music Award, y el Blues Blast Awards, entre otros reconocimientos.