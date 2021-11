More (no) More es el título del espectáculo con el que María Moreno trae su baile a Alicante, de la mano de Fundación Mediterráneo. Una propuesta en la que la bailaora no solo explora sus límites deambulando entre la tradición y la contemporaneidad, sino que encuentra la fuerza para romper con sus propios tabúes y miedos replanteándose el mundo que le rodea. Aula de Cultura Alicante. Viernes, 20.30h. 30€