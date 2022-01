Esculturas de Hans Some

El hierro, el acero y el bronce son los materiales con los que el escultor Hans Some crea sus obras. Gracias a un profundo conocimiento de los materiales y a un complejo proceso de trabajo realiza esculturas cuya estética cautiva por la yuxtaposición de diferentes estructuras, donde lo imposible parece hacerse posible y los elementos desafían la gravedad o juegan con ella.

Para la exposición It’s all about words & music, todo el espacio del Salón La Ñ está a disposición del artista alemán afincado en Alicante. Hans Some ha sido premiado recientemente en 2021en Altea con el primer premio por su escultura para el proyecto urbano El retorno de las Gárgolas.