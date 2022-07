«No somos poetas ni músicos virtuosos, somos una banda de rock and roll que no te esperas», afirma Gustavo Vílchez, vocalista y bajista de Motonegra, el emergento trío alicantino que mañana actúa en la sala Euterpe de Sant Joan tras unos pocos directos previos, entre ellos su paso por Alacant Desperta.

Motonegra son, además de Gustavo, Jorge a la guitarra y Jose a la batería, tres músicos bregados en diversas propuesta musicales -Jorge y Gustavo militaron en la banda Bucaneros, y Jose lleva años en distintos proyectos de la escena alicantina- que elaboran canciones espontáneas y directas, temas que tratan sobre emociones e historias cotidianas que brotan de la experiencia personal.

«Procuramos componer temas que resulten memorables, con estribillos pegadizos y melodías resultonas, prestando especial atención a los arreglos y las voces», afirma Gustavo.

«Si tuviera que definir nuestra música, diría que es una mezcla de rock clásico de los 60 y los 90, aderezada con toques de otros estilos como el western o incluso la música disco. No somos puristas ni nostálgicos de épocas pasadas. Un concepto muy importante para nosotros es el de la energía, algo que trabajamos continuamente en los ensayos para que la interpretación resulte fresca, honesta y contundente», explica el vocalista alicantino, que canta en castellano.

Motonegra no cree en la nostalgia ni reivindican otras décadas en las que el rock and roll dominaba la escena. Tampoco piensan que el rock sea una forma musical superior a otras para comunicar y entretener, pero comparten sus fundamentos y es el marco en el que desarrollan una fórmula propia. Utilizan la energía del rock and roll para expresarse porque es un camino natural para ellos. Sus influencias abarcan desde los Beatles hasta los Foo Fighters, de Chuck Berry a los Pixies, pero también incluyen nombres como Ennio Morricone o Henry Mancini, y estilos como la música disco o la electrónica.

Con la actuación del trío alicantino, el sábado a las 22 horas, la sala Euterpe abre los conciertos de verano. Las entradas se pueden adquirir online a ocho euros y a diez euros el día del concierto en la taquilla de la sala de Sant Joan.