El fin de semana es un momento ideal para disfrutar de la música y, sobre todo, de la música en directo. Y este fin de semana, 21, 22 y 23 de octubre, arranca con multitud de conciertos y actuaciones de todo tipo de géneros, una oferta variada y para todos los gustos. ¿Todavía no tienes planes? Te contamos cuáles son los conciertos a los que puedes asistir este fin de semana en Alicante.

Conciertos en Alicante este fin de semana

Viernes 21 de octubre

Sindicato Vertical: Nuevo disco y dos actuaciones en Alicante y Elche

Tras su gira por Europa, el grupo alicantino Sindicato Vertical aterriza con su nuevo disco Our Future que presentan en directo este viernes en el Soda Club de Alicante (21:30 h.) y el sábado en la Teteria La Cuna de Elche (19 h.). Oscuridad y melancolía para canciones de corte post-punk y coldwave de los años 80.

Malafe: Funk-disco y pop contemporáneo en Alicante

El alicantino Malafe (Javi Bosque) presenta este viernes 21 de octubre (21:30 horas) en Confetti Puerto de Alicante sus nuevos temas, en los que fusiona el funk-disco de los años 70-80 con el pop contemporáneo con la guitarra y el bajo como grandes protagonistas, como el single que acaba de publicar Cuando Acabe el Verano. A.Z.

Sábado 22 de octubre

SIM Fest: Derby Motoreta’s, Rufus T. Firefly, Bigott y Siloé en Alicante

El sábado 22 de octubre, desde las 13 h. y hasta las 03:30h de la madrugada, habrá un gran evento musical en el Stage Confetti, en el puerto de Alicante, que bajo el nombre de Stage Indie Music Festival reúne a varios de los artistas más destacados del momento como los andaluces Derby Motoreta´s Burrito Kachimba a los que se les considera herederos de míticos grupos andaluces como Triana o Smash. Un piropo que ellos agradecen, pero más que una banda de rock andaluz han creado un estilo propio y muy personal que ellos califican de «kinkidelia». A Alicante llegan con nuevo álbum Hilo Negro que les consolida entre los mejores.

Como también lo son Rufus T.Firefly, banda madrileña que debutó con estrella al llegar a la final madrileña del concurso Global Batle of the Band. Empezaron cantando en inglés y ahora lo hacen en castellano; tienen varios discos, siempre han estado en las listas de mejor grupo y disco del año, su directo hipnotiza a miles de seguidores que les consideran un lujo del pop-rock español. Siloé son el dúo compuesto por Fito Robles, becado en la Universidad de Bostón Berklee Colege of Music y Xavi Road, productor de música electrónica. Entre ambos han logrado un sonido diferente y atractivo que sorprendió con su álbum Metrópolis. Pop elegante que camina entre la melodía de Coldplay y la energía de Imagine Dragon. Lady Ma Belle, banda de Murcia que se puso este nombre en honor a los Beatles uniendo dos canciones del grupo, vienen de otras formaciones y tienen enorme experiencia en directo: Antonio tocó con Presuntos Implicados, Luz Casal y Danza Invisible, Manuel estudió violín cuatro años en Austría, ambos junto a Felix, Gabriel y Juan Antonio han ganado varios premios en Murcia y hecho cientos de conciertos. Bigott, que cierra el cartel de cantantes, es el proyecto personal del zaragozano Borja Landó que tiene un don infalible para hacer canciones preciosas y originales con tintes realistas y logrados juegos de palabras.

A los mencionados artistas se le unen también dos D.J., uno es Modafokastyle y el otro es D.J. Confetti, entre todos componen un cartel de lo más variado y atractivo para pasar un sábado divertido con el sonido más actual.

Estreno de «History of Rock 2» en La Nucia

L’Auditori de La Nucia acoge este sábado 22 de octubre a las 20 horas el estreno de la nueva producción y gira nacional de History of Rock 2 con todo lo mejor del rock mundial. Este estreno ha levantado una gran expectación y solo quedan las últimas entradas. History of Rock 2 hace vibrar con los grandes éxitos de la historia del rock desde Elvis Presley a The Beatles, Rolling Stones, Dire Straits, U2, Deep Purple, Metallica, Guns N´Roses, Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC y otros. La nueva producción cuenta con vocalistas internacionales arropados por una potente banda de rock y una gran puesta en escena para que todos los espectadores puedan descubrir o disfrutar con los temas legendarios de rock. History of Rock 2 es el nuevo espectáculo de los creadores de Symphonic Rhapsody of Queen. una de las producciones musicales con intérpretes internacionales más vistas en los escenarios de España. Entradas a 28 euros en la taquilla de L’Auditori de La Nucia o en la plataforma Instant Ticket.

Julia Medina: La alumna aventajada de OT en Elche

La concursante de Operación Triunfo 2017 llega el sábado 22 de octubre a La Llotja de Elche (22 horas) con nuevo disco Epicentro, la base de una amplia gira que la lleva por todo el país para presentarlo en directo y mostrar que todo lo aprendido en la academia le está sirviendo para convertirse en una cantante de amplios registros.

Enconserband: Rock enérgico sin concesiones en San Vicente del Raspeig

Banda alicantina compuesta por músicos de varios grupos, con un repertorio de versiones alejadas de caminos trillados, su sonido se basa en el rock nacional de Los Zigarros o M-Clan, aunque trufado de guiños a bandas foráneas como The Cult o Stray Cats. Sábado 22:30 horas, Nave Iguana (San Vicente). Entrada libre.