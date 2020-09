Una mujer de El Campello, que solicitó una ayuda para comprar un libro de Matemáticas para su hija, recibió esta respuesta de la Concejalía de Bienestar Social: «No podemos ayudarte con la compra de libros, estamos desbordados (...) habla con alguna madre o padre de la clase para que te realicen ellos el pedido con su tarjeta y luego tú pagárselo en efectivo cuando puedas».

En esos términos respondió el personal de la concejalía a esta madre. Tal y como explica la afectada, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, hizo una petición por correo electrónico a la administración local para pedir una ayuda para la compra de un libro que precisaba su hija en el colegio. Según detalla, éste no entraba en el plan de Xarxa Llibres, pero asegura que lleva dos años recibiendo dinero del Ayuntamiento para la compra de material escolar, dado que este libro es una exigencia del colegio para matemáticas. El precio del ejemplar es de 45 euros.

«Siempre he tenido acceso a una ayuda pública, pero ahora me encuentro con esta respuesta, cuando tengo entendido que hay una subvención para material escolar en los centros», detalla. La mujer tiene una hija de 10 años en un colegio público del municipio, no recibe actualmente ningún ingreso y vive en casa de sus padres. «Vivimos de la pensión de mis padres que entre las dos no suman ni el salario mínimo», indica. Además, insiste en que tiene un expediente de servicios sociales abierto en el Ayuntamiento al ser familia monoparental y víctima de violencia de género.

Tal y como queda reflejado en el correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico, la funcionara argumenta que, debido a la pandemia, no se están tramitando este tipo de ayudas económicas. «No podemos ayudarte con la compra de libros. En estos momentos de crisis económica, social y sanitaria, los Servicios Sociales estamos desbordados y no estamos tramitando este tipo de ayudas. Además, en vuestra unidad familiar disponéis de ingresos estables, si bien es cierto que éstos no son elevados», afirma la trabajadora social en la primera parte del correo. En la segunda parte añade que «en cuanto a lo que comentas de que no dispones de tarjeta para hacer el pago del material, puedes hablarlo con el colegio, incluso con alguna madre o padre de la clase, para que te realicen ellos el pedido con la suya y luego se lo pagas en efectivo cuando puedas», concluye.

Desde la Concejalía de Bienestar Social, fuentes que prefieren no ser identificadas, han señalado que «se trata de una respuesta de la trabajadora social a la usuaria que, como puede observarse en el tono de la redacción, así como la afable despedida, se produce tras ser informada de que lo relativo a las ayudas para la adquisición de libros recae sobre la conselleria de Educación». Además, las mismas fuentes aseguran que «la Concejalía de Educación publicará las bases de una subvención para el material socializado del aula y así poder solicitarlo en tiempo y forma». Precisamente, existe una ayuda que va destinada a los centros escolares y que se reparte en función de las peticiones que haga cada colegio, aseguran.

El colegio público al que asiste la niña conoce la situación. Este periódico se ha puesto en contacto con el centro donde un cargo directivo, que también prefiere no dar su nombre, ha asegurado que la niña «recibirá el libro como el resto de alumnos sin ningún tipo de problema».

Material que hay que pagar

Con respecto al hecho de que los padres tengan que pagar 45 euros por el libro al no figurar en el convenio Xarxa Llibres que garantiza la gratuidad de los libros escolares, desde el centro se ha señalado que existe parte del material escolar que entra en el banco de libros del Consell (Xarxa Llibres) y otros, como es el caso de este cuadernillo de Matemáticas, no están subvencionados por la Generalitat. La cuestión es que el centro imparte la asignatura a través de un proyecto que está compuesto por el material didáctico -una parte lo subvenciona el Consell- y el material fungible, de los que forman parte estos cuadernillos. El centro comprende la preocupación de la madre y reconoce que existe algún caso más en el colegio pero insisten en que «no hay problema», porque estas familias podrán obtener el libro gracias a la subvención municipal de 20.000 euros que está ultimando el Ayuntamiento.

Por otra parte, y según apunta el colectivo social «El Campello Se Ayuda», no es la primera vez que una persona que acude en busca de ayuda a Bienestar Social recibe «una mala contestación» de algún trabajador de la concejalía. Mientras, el Ayuntamiento ha defendido siempre que se ha atendido «a todos aquellos que lo han requerido» durante y después del confinamiento. «Hemos estado cinco meses al servicio de los que más lo necesitan y se ha invertido cerca de medio millón de euros en ayudar a personas vulnerables», indican las mismas fuentes municipales.