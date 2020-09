Compromís denuncia "las reiteradas muestras de opacidad por parte del equipo de gobierno de PSOE-Ciudadanos ante las peticiones de documentación realizadas por la formación valencianista".

El concejal y portavoz de Compromís, Joan Arques, ha indicado que «como grupo municipal del Ayuntamiento de Xixona nos hemos visto obligados a acudir al Síndic de Greuges para hacer efectivo nuestro derecho a recibir en tiempo y forma la información que solicitamos, y que necesitamos para desarrollar como se debe nuestro trabajo de oposición y fiscalización a la gestión del equipo de gobierno». Y esta denuncia se planteó en el pleno del jueves.

«No es la primera vez que me toca acudir al Síndic. En la anterior legislatura ya nos dirigimos en multitud de ocasiones, tanto a esta institución como a la Conselleria de Transparencia, ante la sistemática de no proporcionarnos la información que solicitaba, y he de decir que en todas nuestras quejas se nos ha dado la razón. Así lo reconoce el propio Síndic en su informe anual de 2019, que reprende muy seriamente esta manera de actuar, ilegal, del equipo de gobierno», ha indicado Arques.

Dicho informe indica que el Ayuntamiento de Xixona «ni respondió a las peticiones del concejal, ni a los requerimientos de información del Síndic. Finalmente, esta institución cerró las actuaciones sin ninguna respuesta […] aquél pretendía justificar su reiterado silencio con el concejal y el Síndic por la falta de personal. Esta justificación no puede ser admitida, porque eso implicaría que el funcionamiento democrático de las instituciones y el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas queda condicionado por las prioridades en la asignación de recursos por parte de cada equipo de gobierno», según ha destacado Compromís en un comunicado.

«En esta ocasión, se nos está negando desde el mes de mayo el acceso a documentación y facturas, y no cejaremos hasta obtenerlas porque las excusas de los concejales y concejalas del PSOE y Ciudadanos no nos valen cuando es una cosa que nos pertenece», ha concluido el concejal valencianista.