Marejada en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Sindicatos y oposición municipal se han manifestado en tromba contra el procedimiento utilizado por la concejala de Cultura, Raquel Rodríguez (EU) para cubrir temporalmente la plaza vacante de técnico de archivos, y que ante la polémica se ha paralizado. Los sindicatos SPPLB y CSIF han arremetido contra la actuación de la edil a quien acusan de saltarse el procedimiento administrativo y haber hecho por su cuenta un proceso selectivo en agosto en el que ella misma pidió currículum, los valoró y decidió la persona que debía de cubrir temporalmente un puesto de superior categoría. Al conocer el procedimiento,el sindicato CSIF presentó una queja el 11 de agosto y advirtió a Recursos Humanos de que «se estaba cometiendo una irregularidad. Máxime cuando un año antes ya se advirtió de que se iba a jubilar la titular de esa plaza». El sindicato apunta que en caso de premura se debe acudir a la bolsa de empleo, si no existiese cubrirla con una mejora de empleo y si no, publicitarse en el BOP para darle publicidad y cumplir con las máximas de igualdad, mérito y capacidad.

La concejala decidió paralizar el proceso, pero la polémica ha ido creciendo en el Ayuntamiento e incrementando el malestar de muchos de los funcionarios que en un momento delicado ante la falta de personal, advierten de que no hay un trato igualitario con todos, algo que manifiestan y reprochan los sindicatos.

Para el grupo municipal popular, esta actuación «es muy grave» y su portavoz, Óscar Lillo, considera que la concejala debería presentar su dimisión y así lo van a exigir en el pleno del miércoles. «Si tuviera dignidad dimitiría y si no, el alcalde debería tomar cartas en el asunto. No puede ser que la adscripción de puestos en el Ayuntamiento se haga pidiendo currículums», lamenta Lillo. Por su parte, el grupo municipal de Vox preguntará en el pleno por qué no se ofertó el puesto a cubrir por un medio oficial.

El portavoz de Podemos, David Navarro, que la cobertuyra del puesto debía haberse hecho en Recursos Humanos, porque «un concejal no está para pedir currículums y valorar los méritos, lo debe hacer un equipo técnico». Y el portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, lamenta que la edil haya hecho un proceso selectivo por su cuenta,y anuncia que pedirán explicaciones. Adelanta que también Recursos Humanos debe dar explicaciones, «por su conocimiento o por su desconocimiento» sobre los hechos.

En un contundente y crítico escrito contra «la nefasta gestión del equipo de gobierno en materia de personal», el sindicato SPPLB exige al alcalde, Jesús Villar, la apertura de una investigación «y que se depuren responsabilidades por el comportamiento de la persona o personas que hayan promovido semejante procedimiento».

En respuesta, la edil remitió ayer una carta a todos los trabajadores explicando los hechos, negando ilegalidad alguna en el proceso, y acusando al sindicato SPPLB de intentar atacarla a ella y al equipo de Gobierno «por intereses espurios, a sabiendas de que el proceso se paró antes de materializarse».