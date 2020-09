Los militantes del PSOE de El Campello eligieron anoche al portavoz municipal Vicente Vaello como nuevo secretario local de la agrupación con el 54,7% de los votos. De esta forma los socialistas dejan atrás la segunda gestora en apenas 16 meses que se ha tenido que constituir por la grave crisis que atraviesa el PSOE local.

Vaello, en la tercera votación para la ejecutiva local en menos de un año, se impuso al exconcejal de Cultura, Pere Lluís Gomis, por 52 votos frente a 42, con una única abstención y una gran participación. De esta forma Vaello aglutina los dos principales cargos del PSOE de El Campello, el de portavoz municipal y el de secretario, con lo que busca acabar con la división existente en el último año entre el grupo municipal y la agrupación.

Su equipo está compuesto por Vicente Blanes como secretario de Política Municipal y Formación; María Begoña Fernández como secretaria de Organización; Yeray Hernández de Asuntos Sociales, Igualdad y Juventud; Jorge Oscar d'Ambrosio de Acción Electoral y Empleo; Pilar Balastegui de Comercio y Turismo; Alejandro Cerviño secretario de Educación; y la edil Raquel Marín como vocal.

Tras conocerse los resultados anoche, Vaello explicó a este medio que «hoy se ha producido en El Campello un ejercicio de democracia interna. Una vez habla la militancia no caben diferencias, no cabe el enfrentamiento, ahora más que nunca el socialismo campellero ha de asumir el papel de progreso, de avance, de justicia social, inherente a la ideología que profesamos. No me queda más que agradecer los apoyos recibidos de la militancia de base, agradecer el talante a aquellos que han decidido otra opción y me comprometo a dirigir el partido con la pretensión de sumar y aglutinar, todos somos necesarios en la construcción de una sociedad más justa».

Hay que recordar que la votación del pasado mes de octubre quedó empate a 23, cuando se presentaron Vaello y Javier Salinas, afín a Gomis. Dos meses después se llegó a un acuerdo muy precario con Salinas de secretario y sin el portavoz municipal -votación en la que solo participó el 53% de los militantes-, que poco después estalló con la dimisión de la mitad de la ejecutiva, del sector de Vaello, lo que ha llevado otra votación.

La fractura en el PSOE campellero se evidenció en abril de 2019, cuando Gomis, que había sido elegido alcaldable para las elecciones frente a Vaello por un estrecho margen (22 a 19), renunció al imponer Ferraz en la lista a este último como número 3 y otros dos personas de su sector en el 4 y el 6. Esto también llevó a la renuncia de la mayoría de integrantes de la lista de Gomis, así como de la ejecutiva de la agrupación, lo que obligó a confeccionar una lista en apenas unos días con Vaello de alcaldable, y constituir una gestora.