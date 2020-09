Vecinos de Sant Joan y Mutxamel reclaman que el TRAM llegue hasta ambos municipios

La Plataforma ProTRAM Mutxamel-Sant Joan defiende que es necesario que el tranvía conecte ambos municipios y, además, que la nueva línea consiga unir estas localidades con la capital a través del centro médico. «Consideramos muy insuficiente que el proyecto que plantea el Consell se quede solo en el Hospital de Sant Joan, es necesario que la línea se prolongue hasta Mutxamel», indica José Miguel Victorio Giner, portavoz de la plataforma en Sant Joan. El colectivo pone de manifiesto las reivindicaciones históricas de las localidades en materia de transportes y reclaman un «compromiso firme» del Consell para que el proyecto satisfaga las necesidades de vecinos, comerciantes y hosteleros. «Sant Joan y Mutxamel deben ir de la mano respecto a este asunto, lo que ocurre es que ambos ayuntamientos se ponen de espaldas por cuestiones políticas, pero hay que tratar este asunto ahora antes de que pasen 15 años y no se haya hecho un proyecto serio y que atienda a la demanda real de los pueblos», añade Victorino Giner. La plataforma habla, precisamente, de que una nueva conexión supondría una buena noticia para la economía local, puesto que permite un mayor flujo de gente que acuda de otras localidades vecinas. «Si el TRAM llega a ambos municipios será positivo para el comercio, hostelería y el resto de negocios, ya que son núcleos que han crecido mucho en los últimos años», apunta el portavoz de Sant Joan. Por su parte, Inma Mora, componente de la asociación y portavoz de Mutxamel, insiste en la necesidad de que el TRAM alcance Mutxamel: «es una reclamación popular; la expansión de la localidad requiere una conexión directa más lineal entre las urbanizaciones, el centro urbano y las partidas con el centro de Alicante», afirma Mora. La asociación de Comerciantes de Sant Joan se ha sumado al reclamo de la plataforma y apoya la línea directa. «Es necesario para ayudar a la hostelería y los comercios; esto supondrá que pueda venir más gente, por lo que pedimos que se haga cuanto antes». Concluye que la idea de Puig «no es suficiente».

Este asunto no ha escapado a las reacciones políticas en el Ayuntamiento de Sant Joan. Ciudadanos, tampoco comparte el anuncio de Puig. «No podemos aplaudir algo que no existe, ya que Sant Joan y Mutxamel no se van a beneficiar de un ramal que nace en la rotonda del golf y acabará en el hospital. El compromiso de la Generalitat debe ser ejecutar las conexiones para atender las necesidades de más de 50.000 habitantes, al igual que Valencia se va a beneficiar con este plan de infraestructuras, es el momento de tener un gesto con la comarca», afirma el portavoz, Santiago Román. Compromís y PP también lo consideran insuficiente. La coalición reclama unir la comarca mediante una extensión del TRAM hasta Sant Joan, Mutxamel y la Zona Sur de Alicante. Los populares también expusieron su rechazo en el Pleno.