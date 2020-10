Fractura en la plataforma vecinal RED de El Campello. Su único edil Eduardo Seva, afirma que la Gestora de Asociaciones de Vecinos que impulsó la candidatura se ha "desligado" por completo de él sin dar explicación alguna y ha lamentado que su formación carece de estructura de partido, ni sede, ni mecanismos de afiliación, aunque a pesar de ello sigue recogiendo propuestas de los vecinos. Además, ha defendido el sentido negativo de su voto en la moción del PP del pasado pleno para pedir enfermeras escolares pese a estar en su programa electoral, debido al estado de excepción en el que nos encontramos por la pandemia, que es lo que ha hecho aflorar esta división interna en la plataforma, ya que su decisión ha creado gran malestar en su seno.

En un comunicado Seva explica que "ante las últimas 'informaciones' publicadas en prensa, otros medios de comunicación y redes sociales, en relación al sentido de la votación de este grupo político respecto a la moción presentada por el Partido Popular en El Campello, durante la celebración de la sesión plenaria del pasado jueves, 24 de septiembre de 2020, en la que se proponía la incorporación de un enfermero o enferma escolar en los centros educativos", hace diversas apreciaciones.

Por una parte "algunos de los comentarios desaprobatorios respecto a mi intervención y sentido del voto que han sido publicados 'entrecomillados parafraseando mi intervención' son, sin lugar a dudas, fruto de la maledicencia de quien hizo llegar la noticia a los diferentes medios. Así mismo, deseo aclarar que esta plataforma vecinal concurrió a las elecciones con un programa electoral de carácter local y la moción presentada por el Partido Popular El Campello, una copia exacta a la presentada por el mismo partido en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, propone la inclusión de un enfermero o enfermera escolar, cuya gestión y financiación escapa al ámbito de lo municipal. Sería lo mismo que refrendar la financiación de la construcción de un nuevo cuartel para la Guardia Civil en nuestro municipio, a cargo del remanente municipal, siendo esta competencia del Ministerio del Interior".

Del mismo modo "he de señalar que el resto de la intervención de este portavoz municipal fue en el sentido de que, estos sanitarios 'que se pretende' exigir al gobierno de la Generalitat Valenciana, son de urgente necesidad en los centros de salud, hospitales y residencias de ancianos, más si tenemos presente las consecuencias de esta enfermedad (covid-19) en sectores de la población considerados de alto riesgo como lo son las personas mayores y las que presentan afecciones previas. En la ley de salud de la Generalitat Valenciana es preceptivo que todos los centros educativos de enseñanza especial cuenten con un sanitario/a y es interés desde luego para REDcv que se logre en la enseñanza en general el máximo nivel de eficacia y mejor aprovechamiento de los recursos humanos".

Seva destaca que "el programa electoral con el que este grupo político se presentó a las elecciones fue confeccionado en una etapa de 'prepandemia' y no en el momento de la expansión del virus, aspecto este que debería ser tenido en cuenta a la hora de calificar como 'incumplimiento electoral' una decisión que obedece al sentido común de las circunstancias y en la que me ratifico. Esta es una buena ocasión para recordar, a quienes se olvidaron, e informar a quienes lo desconocen, que RED nació como una alternativa de gobierno municipal, con las siglas prestadas por un partido que consiguió gobernar durante la pasada legislatura en los municipios de Benitaxell y Moraira. Fue la Gestora de Asociaciones de El Campello la que lo impulsó a competir con el resto de partidos que concurrieron a las elecciones el pasado 27 de mayo de 2019".

Y resalta "REDcv estuvo compuesto por una base anclada en la citada gestora y un grupo de simpatizantes que trabajaron incansablemente para llegar a conseguir un concejal-portavoz en el Consistorio campellero, pero en la actualidad, no dispone de estructura de partido, ni sede, ni mecanismos de afiliación y, desde hace unos meses, la “Gestora de Asociaciones de el Campello” se ha desligado completamente del único concejal y portavoz que posee esta plataforma vecinal, sin comunicarlo ni motivarlo públicamente".

Por este motivo, "este portavoz municipal cuenta no sólo con el propio criterio a la hora de defender o debatir las mociones, sino que sigue recogiendo las ideas, las opiniones y las sugerencias de cuantos vecinos quieran acudir a que sirva de cauce en sus reivindicaciones. Para finalizar, deseo transmitir que se ha de tener en cuenta la situación de excepcionalidad que atraviesa no sólo nuestra región, sino también el país entero, a la hora de calificar de “incumplimiento de programa electoral” una decisión que, no habiendo sido tomada en una situación de normalidad, se ha revelado necesaria, ya que las políticas de excitabilidad, irritabilidad y de nerviosismo por las que apuestan ciertas formaciones políticas son justamente en las que no debemos caer como unos 'tontos útiles'”.