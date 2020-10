La plataforma vecinal RED de El Campello confirma que se ha desvinculado de su único concejal Eduardo Seva, por "deslealtad y traición a los compromisos adquiridos con los vecinos en campaña electoral" Después de que ayer Seva anunciara que la cúpula de la GEstora de Asociaciones de Vecinos que impulsó su candidatura hace meses que se ha desligado de él, hoy desde la plataforma vecinal salieron al paso de sus declaraciones y denunciaron el alejamiento que ha realizado el regidor de su partido, y que ha llevado a una fractura total. Los vecinos han advertido han acordado "retirar nuestro apoyo y respaldo a Eduardo Seva por falta de confianza".

En un comunicado explican que "desde la plataforma vecinal de El Campello queremos informar que este colectivo de vecinos decidió presentarse a las elecciones municipales gracias al apoyo de un partido municipalista, REDcv, con el objetivo de poder tener voz y voto en el Ayuntamiento, dejando de lado la motivación ideológica. Todos nos comprometimos con esa premisa, consensuando un programa electoral con la colaboración de nuestros vecinos, incluyendo puntos necesarios y de fácil aplicación. Dimos el paso porque estábamos hartos de la falta de inversión en el municipio y de la dejadez de los equipos de gobierno que no atendían ni escuchaban las peticiones vecinales".

Prosiguen señalando que "con mucho esfuerzo, trabajo, y sin recursos, conseguimos un concejal, con un compromiso inequívoco: 'hacer oír nuestra voz y plantear nuestras reivindicaciones vecinales en el Consistorio'. Teníamos voz y voto al conseguir entrar en el Ayuntamiento, y debíamos aprovechar la oportunidad que nos brindaban las urnas. Lamentablemente, y en contra de la opinión mayoritaria del colectivo, el concejal Eduardo Seva se ha dejado engatusar con los cantos de sirenas de los grupos que se autodefinen de 'progresistas', pero que no trabajan por el bienestar de los vecinos y únicamente son altavoces en cada pleno de su propaganda ideológica".

Y confirman que "los presidentes de las asociaciones de vecinos que fundamos la plataforma vecinal nos hemos desvinculado silenciosamente de Eduardo Seva, expresidente de la asociación de vecinos Amecove. Los motivos son muchos. Entre ellos, sus ausencias en plenos importantes como la aprobación de los presupuestos municipales, su voto en contra en la propuesta de rebaja de la plusvalía municipal en el pleno del mes de mayo, su abstención a la construcción de un edificio para garantizar que la Guardia Civil continuará velando por nuestra seguridad en el municipio, o su voto en contra de construcción del centro de salud de Muchavista, tan reclamado por los vecinos".

Así mismo, "Eduardo Seva ha mantenido una posición distante con los vecinos, sin convocar reuniones, sin contar con la opinión del grupo para fijar nuestro voto en cada moción que se debatía en cada pleno municipal".

Y agregan que "un punto más reciente, que ha hecho saltar todas las alarmas sobre su gestión en nombre d RED, ha sido votar en contra de uno de los puntos destacado de nuestro programa electoral: la petición enfermeras escolares para los centros educativos de El Campello, sobre todo en este período de pandemia. Su voto en contra ha demostrado su desconocimiento de las funciones de una enfermera escolar en un colegio, y se fundamentó en la batalla ideológica. Por todo ello, hemos decidido retirar nuestro apoyo y respaldo a Eduardo Seva por falta de confianza. Vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió. Entendemos que el trabajo, la educación, y la sanidad son tres pilares para el progreso, sin importar las siglas que presenten mejoras para los vecinos. Para finalizar, queremos pedir disculpas a todos los vecinos, amigos y personas que sin conocernos creyeron en nuestro proyecto vecinal al margen de batallas ideológicas, y nos prestaron su confianza con el voto.

"La Gestora de Asociaciones de vecinos continúa trabajando por y para los vecinos, y hace públicas las siguientes determinaciones: la Gestora se desliga de Eduardo Seva por completo; el propio concejal nos recrimina que la formación carece de estructura de partido. Es cierto, porque no somos un partido político, y por este motivo carecemos de estructura política. Somos un grupo de vecinos que no venimos de la política, pero concienciados y comprometidos con el municipio. La base de nuestro proyecto es el compromiso, la transparencia, la honestidad y el trabajo. Es importante que los vecinos sepan que Eduardo Seva recibe una cantidad mensual para el partido, y no ha rendido cuentas nunca al grupo de vecinos que forma la plataforma vecinal; asegura el edil que la moción del PP que reclamaba enfermeras escolares escapa del ámbito de lo municipal. Sorprende que realice estas declaraciones cuando apoya mociones presentadas por partidos de la izquierda que escapan del ámbito de lo municipal. Es un auténtico contrasentido".