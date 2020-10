El Polígono industrial de Canastell es el más grande y de mayor importancia de San Vicente del Raspeig. Y también el que tiene más necesidad de crecer. Sus características son muy específicas y el espacio y las naves que se ofrece actualmente no cubren las expectativas de empresas grandes o aquellas que necesitan ampliarse, de ahí que algunas acaban marchándose; y otras deciden no instalarse en él.

El alcalde, Jesús Villar, es consciente del problema. «En el polígono de Canastell prácticamente no queda suelo», afirma el primer edil y concejal de Urbanismo. De hecho, admite que dos empresas «se han tenido que marchar por no poder ampliar sus instalaciones». Un drama para un polígono que desde hace años hace esfuerzos por atraer empresas y crecer. Y una realidad que constata la Asociación Empresarial de Polígonos Industriales de San Vicente (AEPI).

Para evitar que nuevas empresas se «fuguen» de San Vicente o la falta de espacio sea un freno, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el espacio del polígono y convertirse en urbanizador de los terrenos anexos. El futuro Plan Estructural ya contempla esa ampliación, pero su aprobación todavía es muy lejana, por lo que Urbanismo ha decidido adelantarse. El área ha estado estudiando con los técnicos municipales de Intervención y Tesorería la posibilidad de que el Ayuntamiento desarrolle nuevos suelos industriales mediante gestión directa municipal. Esta iniciativa supondrá disponer de 663.900 metros cuadrados de crecimiento junto al actual polígono Canastell, que actualmente tiene más de 771.000 metros cuadrados.

Desde el equipo de Gobierno se considera una prioridad tener suelo industrial para que los polígonos industriales puedan continuar creciendo.

A largo plazo

El primer edil explica que, a pesar de que ahora se inician los trámites, se trata de un proyecto a medio plazo. Villar señala que a lo largo de 2021 se iniciarán los trámites administrativos y de organización; y un año más tarde comenzará la obra de urbanización de la nueva zona. «Son asuntos de larga trayectoria que debes poner en marcha cuanto antes» aunque lograr la implantación de nuevas empresas aún tardará en ser una realidad.

Villar reconoce que a los actuales propietarios se les va a poner en valor su suelo; a la vez que recuerda que esa zona ya se contempla como de expansión industrial.

El presidente de AEPI, Juan Gran, considera que el anuncio del Ayuntamiento es la oportunidad para atraer a esas empresas medianas y grandes que por la tipología de naves que habitualmente hay en el Canastell hasta ahora no podían instalarse.«Necesitamos ampliar el polígono de Canastell y era una necesidad que teníamos desde hace tiempo», corrobora Gran. Explica que hasta ahora, en algunos casos se ha logrado adaptar las necesidades de una gran empresa, pero en otros ha sido imposible. A pesar de ello, el polígono Canastell cuenta con grandes empresas como Almendras Llopis, Pavigym, Sonova, Smurfit Kappa y el más reciente Planeta Huerto, con más de un centenar de empleados.

Desde AEPI señalan que ha habido intentos privados para el desarrollo del polígono pero ello implica muchas dificultades por los trámites que deben de superarse. De ahí que considera que si es el Ayuntamiento «parte de esa burocracia va a ser menor».

«En estos años ha habido empresas que necesitaban otra tipología de suelo o de nave más grande de la que tenemos. Si nuestra tipología más habitual es la nave de 500 metros está bien para determinadas pymes, pero para otras medianas o grandes no es posible. Y no podíamos tener naves de 5.000 metros que otros polígonos sí tienen con este desarrollo no vamos a tener que decir que no a ese tipo de empresas», añade.

Plan de Emergencias

El Polígono Canastell acaba de presentar su Plan de Seguridad y Emergencia, un proyecto para dotarle de las herramientas para reducir eventuales riesgos y optimizar las actuaciones ante las emergencias. Actualmente trabaja en la redacción de este Plan,una vez que ha recibido la ayuda solicitada al IVACE, ya se ha empezado a realizar el trabajo de campo.

Este proyecto está consensuado con el Ayuntamiento, y el concejal de Industria, Alberto Beviá (EU) ha explicado que la iniciativa se enmarca en el proyecto global de mejora de este espacio productivo de San Vicente que ayudará a posicionarlo como un Área Industrial Avanzada y a proporcionar más servicios a las empresas.

Por su lado, el presidente de AEPI advierte de que este Plan beneficiará a todas las empresas instaladas en el polígono. A la vez, lamenta que falta «solidaridad» entre muchos empresarios, ya que de las en torno a 300 empresas del polígono, poco más de un centenar paga las cuotas.