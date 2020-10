Los comerciantes y las pymes y autónomos no confían en las ayudas propuestas por el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant a tenor de las cifras. Apenas ha habido solicitudes al plan de subvenciones a pequeñas y medianas empresas y la de bonos para reactivar el consumo.

Algunas de las razones son que los trámites se deben realizar a través de la administración electrónica y eso supone una barrera para muchos empresarios; o que los comerciantes tienen que adelantar el descuento a sus clientes y luego presentar una factura al Ayuntamiento para que se lo abone. Los malos datos han obligado al concejal de Fomento Económico, el socialista Manel Giner, a reunirse con la Asociación de Comerciantes para conocer el porqué de la baja participación en los planes cuyo plazo expira el día 14 de octubre. El edil se muestra molesto porque reconoce que «después de tantas reivindicaciones, esperaba una avalancha de peticiones. Y resulta que entran a cuentagotas. Me sorprende la escasa aceptación».

Para incentivar la participación, además de ponerse a disposición de los comerciantes para aclarar dudas y mejorar el proceso, la concejalía ampliará siete días más las campañas de subvenciones a pequeñas y medianas empresas y la de bonos al consumo para dar más oportunidad para pedirlas. La nueva fecha será el 21 de octubre.

Sant Joan es el único municipio de la comarca que promueve los bonos de descuento. Ha previsto 300.000 euros en estos bonos que se van a repartir entre los comerciantes que pidan la ayuda. Y por el momento, de los algo más de 600 establecimientos de Sant Joan únicamente 17 han optado a la campaña de reactivación.

Mientras, a las ayudas directas solo 23 pymes, micropymes y autónomos han optado. El peor dato es el de la adaptación digital del comercio. Ningún comercio ha optado a esta ayuda con una subvención de 300 euros. «Este fue uno de los problemas del confinamiento, que las tiendas no estaban en internet», explica el concejal de Comercio, Manel Giner, sorprendido de que nadie haya pedido esta línea para que los comercios se digitalicen.

El concejal advierte que los establecimientos «tienen que saber relacionarse con la administración electrónica» y reconoce que van a pedir correcciones de errores a más de la mitad de las solicitudes realizadas.

Antes de la reunión con el concejal, los comerciantes criticaban que a su entender, la campaña de bonos para incentivar el consumo «suponen hacer de «banco» del Ayuntamiento». Y advertían que «llevamos meses pasándolo mal, sin ninguna ayuda, y lo que tenemos que hacer al final es adelantar dinero a los clientes para que luego el Ayuntamiento nos lo ingrese. Es de locos. Y esto lo han aprobado los grupos municipales», expone la Asociación de Comerciantes.

Para el grupo municipal de Ciudadanos, socio de gobierno en el Ayuntamiento junto al PSOE, el procedimiento de ayudas no es el más adecuado. Recuerda que «ya advertimos a Comercio en el pleno del 21 de agosto que el mayor montante económico debería destinarse a las ayudas directas y no a los bonos, ya que los iban a ser un futurible y no iban a beneficiar a todos los comercios y autónomos por igual», declara el portavoz, Santiago Román.

A su juicio, la ayuda directa es una cuantía económica determinada que recibiría el comercio o autónomo «Si se hubiera consultado a los comerciantes, habrían preferido la ayuda directa sin ningún lugar a duda».