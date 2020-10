El Campello descarta que la depuradora de Venta Lanuza vierta fecales en Palmeretes

El Ayuntamiento de El Campello descarta que los vertidos fecales descubiertos en Cala Palmeretes y que han obligado a su cierre este verano estén producidos por fugas de la depuradora de Venta Lanuza. Y asegura que «ahora mismo es totalmente apta para el baño y para el disfrute de la playa», tala como explica el concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente, Julio Oca (Ciudadanos).

Desde el consistorio se instó a la Generalitat la semana pasada como entidad de gestión de la depuración de las aguas, a explicar su funcionamiento y despejar cualquier duda que pudiera surgir. El concejal de Medio Ambiente convocó entonces una visita a las instalaciones en las que invitó a los grupos del Ayuntamiento a participar. El encuentro celebrado ayer congregó al alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), y a representantes de todos los grupos excepto Vox: los portavoces del PSOE, Vicente Vaello; de Compromís, Adriana Paredes; de Esquerra Unida, Pedro Mario Pardo; de Podem, Éric Quiles; y Eduardo Seva de RED. Además de a dos vecinos de la zona norte.

«El objetivo de esta visita es despejar cualquier duda respecto al funcionamiento de la depuradora. Ha sido abierta a todos los que han querido asistir», ha destacado Julio Oca. «Nos han explicado el funcionamiento que es igual a cualquier otra, los grupos han preguntado y se ha aclarado que cumple todos los parámetros. Hoy (por ayer) se ha dejado claro que la depuradora no tiene que ver con los vertidos en Palmeretes».

El concejal señala que cumple los parámetros exigidos por la ley sobre cómo deben salir las aguas de la depuradora. Oca asegura que el último análisis que se ha realizado de las aguas de la Cala Palmeretes ha resultado negativo a la presencia de fecales, es decir, la zona vuelve a ser apta para el baño, y «las aguas están limpias»; después de que durante este verano haya estado cerrada , al igual que lo ha estado Cala Baeza por la misma razón. El concejal de Medio Ambiente explica que a lo largo de este estío se han realizado seis analíticas de las aguas de Palmeretes y que «únicamente una salió mal, pero por precaución» se determinó el cierre de la zona al baño. «Ya no está saliendo agua, no hay vertidos. El edil recuerda que en la primera analítica se actuó revisando la instalación de agua potable y el alcantarillado, y se detectó una rotura de canalizaciones.

El edil apunta a vertidos ilegales en la zona y considera que los movimientos que está realizando el consistorio con revisiones continuas está disuadiendo de seguir contaminando la Cala. «¿Quién controla que pudiera ser que llegara alguien con un camión y arrojase vertidos o un chalé con la fosa séptica mal y a raíz de eso ha actuado y la ha arreglado?». Cree que bien puede tratarse de alguna vivienda o alguien que arroja directamente vertidos. Su explicación para que la cala haya recuperado las aguas limpias es «quizá porque estamos anunciando que hacemos un control continuo sobre la cala y haciendo analíticas». «Destaco la transparencia y disposición de disipar cualquier tipo de duda respecto al funcionamiento», concluye el edil.

EU denuncia el traslado de los lodos a La Vila

La depuradora de Venta Lanuza está obsoleta y su futuro está en un proyecto para llevar sus aguas a la Estación Depuradora EDAR de L’Alacantí Nord. «Nos ha reconocido que en estas instalaciones no se va a invertir, y que es inseguro hacer cualquier reparación», denuncia el portavoz de EU, Pedro Mario Pardo, que advierte que va a poner su empeño en buscar soluciones. «El 28 de septiembre hubo una avería y las condiciones de depuración de la zona no son correctas y no lo pueden arreglar porque, me ha reconocido, hay riesgo de derrumbe», advierte.

El portavoz de EU señaló también que desde finales de septiembre que hubo una rotura y un vertido, el excedente de aguas depuradas y el fango generado se ha de llevar a La Vila. «Se ha roto el sistema que oxigena las bacterias», indica Pedro Mario Pardo. Sin eso no se puede realizar el proceso biológico y han de trasladarse los residuos. Esquerra Unida de El Campello siempre ha sido muy crítica con la situación de la depuradora v. m.