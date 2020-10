José Emilio F. Reyes: «En la Policía Local estamos en mínimos porque no se supo ver el crecimiento de San Vicente»

P ¿Cómo calificaría San Vicente? ¿Es un municipio tranquilo?

R No es tranquilo porque tenemos dos puntos más conflictivos, pero contamos con parámetros normalizados. Hemos estado interviniendo en el Barrio de Santa Isabel junto a la Guardia Civil en asuntos de menudeo. Y en el Rodalet hemos hecho más de 30 intervenciones este año.

P ¿Cómo está el cuerpo de la Policía Local en la actualidad?

R Tenemos un déficit de 14 personas y aunque tuviéramos las plazas cubiertas, estamos por debajo de lo que necesitamos.

P Con la vuelta de los universitarios, ¿también aumentan los problemas?

R Los universitarios han empezado a tener actividad y hay muchas molestias vecinales. Las fiestas en la calle se han traslado a los domicilios y eso genera conflictos vecinales. El Ayuntamiento está trabajando en la Ordenanza de Imagen de la Ciudad para regular este tipo de conductas.

P ¿Y cómo se afrontan los problemas con la falta de efectivos?

R Me comprometí en julio a realizar los trámites y llevar las bases a la Agencia Valenciana de Seguridad. Las plazas saldrán en seis o siete meses, eso ya no depende de mí, y en este proceso habrá 11 plazas fijas de agentes y 8 de oficiales. Se han traído 8 comisionados de servicio para paliar el déficit y se van cubriendo las plazas. Y estamos en proceso de traer a más.

P ¿Dónde radica el problema de esta importante falta de agentes?

R El problema no es de este equipo de Gobierno ni de los anteriores. Viene de muy atrás. En su momento no supieron ver el crecimiento demográfico y el de la policía. Actualmente siempre estamos en mínimos. Y esta situación no se va a revertir de inmediato, pero trabajamos en ello, y hay que poner el valor el trabajo de Recursos Humanos y Policía para que puedan venir comisionados e interinos.

P Esa escasez provoca que haya noches con una única patrulla. ¿Hay más inseguridad?

R Ese fue un caso muy puntual por una baja sobrevenida que, evidentemente, viene de la escasez de personal. En circunstancias normales hay dos patrullas. En general, la vigilancia que se presta es adecuada por la profesionalidad de los agentes, se esfuerzan por prestar el mejor servicio a pesar de la merma. El esfuerzo es importante.

P Viogén sigue sin tener el tercer agente comprometido.

R Actualmente hay dos agentes y un mando. A futuro se prevé aumentar en una persona, siempre en atención de las necesidades del servicio y de las competencias que nos otorgue la Junta Local de Seguridad. Es cierto que ahora mismo dos agentes están de baja.

P Tuvo poco tiempo para adaptarse, enseguida se dio un caso de coronavirus de un agente, ¿cómo se afrontó la situación?

R Se tomaron decisiones importantes. Se reestructuró el servicio y se adoptaron medidas que continúan a día de hoy. Hicimos grupos estanco con cambios de turno para que no hubiera cruces entre policías. Y una higiene llevada al límite. La central, los coches patrulla se desinfectan. Y para todo ello hemos contado y seguimos haciéndolo con la concejalía de Mantenimiento que nos da un apoyo importante. Estas medidas se siguen manteniendo. Hemos sido la punta de lanza en la calle.

P ¿Cómo han sido estos meses?

R Con la pandemia se ha producido una situación de anormalidad respecto al servicio policial. Entre marzo y junio en estado de alarma hemos estado pendientes de muchas cosas en las que, en un estado de normalidad, no se da. Pudimos hacer frente porque antes de decretarse el estado de alarma ya teníamos una previsión de material de protección.

P Y se han enfrentado a tres sucesos importantes.

R Me he encontrado con tres sucesos graves en poco tiempo, es algo anormal, dos casos de violencia de género y un parricidio. Se ha intervenido con profesionalidad y transparencia

P La Generalitat les ha otorgado una mención honorífica...

R Se trabaja codo con codo con la Policía Autonómica con intervenciones conjuntas de seguridad, controles del covid y nos han premiado esta colaboración entre cuerpos.