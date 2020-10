Una novela sobre amor e intriga policial en Xixona. Este viernes a las 20.00 horas tendrá lugar la presentación oficial de la novela "Jijona", escrita por Felipe Iguiñiz, el polifacético artista vasco afincado en Alicante desde hace cerca de 30 años, 21de los cuales residiendo en Xixona, y galardonado con la insignia de oro de la ciudad el pasado año.

El acto cultural que será presidido por Isabel López Galera, alcaldesa de Xixona; y presentado por Antonio Mira, presidente de la Sociedad Casino Cultural de la localidad, tendrá lugar en el edificio del propio Casino, con la asistencia del autor.

"Jijona" describe una historia de amor a la tierra, amistad, intriga policial, secretos políticos, solidaria entrega, mafias, sicarios, asesinos a sueldo internacionales, policías, guardias civiles, políticos corruptos, trabajadores y sindicalistas, con una intensa carga social, que bien podía ocurrir en Chicago o Nueva York, pero que Iguiñiz ha querido situar en la pacífica ciudad turronera, el lugar más dulce del mundo, además y en Alicante y otras localidades de la costa mediterránea, según explica su propio autor. Una novela de género negro, aunque con una narrativa entrañable, fluida y cargada de emoción, donde se conjugan violencia, humor, modismos y las pasiones desatas. Y como siempre en las novelas de Iguiñiz, con un final sorprendente y singular, que no se materializa hasta la última página, destaca.

Su autor explica que "escoger el género thriller para hablar de Alicante no fue un acto caprichoso. No quería escribir un libro costumbrista, meramente turístico, más o menos anecdótico, sino una historia vital, de ficción desde luego, pero perfectamente verosímil, con un ritmo trepidante y sugerente, que resultase atractiva e invitase a su lectura. Y, sin duda, la novela policiaca y de intriga tiene la virtud de concitar el interés de la mayor parte de la población. En el fondo pretende ser un modesto agradecimiento a la excelente acogida que Alicante en general, y Jijona en particular, me han brindado en mis muchos años de residencia en esta entrañable tierra, que considero mi segunda patria, y donde pintar, esculpir, escribir o fotografiar me resulta sumamente reconfortante".

Iguiñiz destaca que "no importa que las historias y los sucesos descritos hablen de lugares y de situaciones extremas, estereotipadas incluso, siempre que respondan a caracteres coherentes y aceptables. Por eso los personajes muestran perfiles a menudo disparatados, pero perfectamente creíbles y, en cualquier caso, siempre divertidos, que sin duda resultarán cercanos para los alicantinos, y también atractivos para los lectores de lejanas fronteras. La novela está disponible en Internet, tanto en papel como digitalmente, con descarga gratuita y sin ningún coste en el caso virtual, de manera que todo el mundo puede conseguirla generosamente. De hecho, ya he recibido correos de diversos lugares del planeta preguntándome: ¿Qué es eso del turrón, y si Jijona era algo más que una marca comercial? Lo cual no deja de ser una sofisticada forma de promocionar Jijona en todo el mundo".

Felipe Iguiñiz, pintor, escultor, escritor y fotógrafo, nació en Irún (Guipúzcoa), con un pie en España y otro en Francia. Ha viajado incansablemente por los cinco continentes ofreciendo conferencias, cursos de fotografía, presentando exposiciones de arte, dirigiendo montajes escénicos, colaborando en películas documentales, y participando en grandes acontecimientos culturales. Galardonado con numerosos reconocimientos internacionales, ha realizado grandes reportajes periodísticos para las principales agencias informativas y medios de comunicación internacionales, habiendo publicado una treintena de libros, veinte de los cuales están en Internet.

El artista agrega que "la publicación y promoción de la novela, en principio, debía haberse realizado la pasada primavera, pero la aparición del Covid-19 y las restricciones impuestas por la pandemia vírica, aconsejaron retrasar el acto a mejor momento y ocasión. En cualquier caso, aunque sigamos soportando las limitaciones propias del momento que vivimos, la presentación se llevará a cabo respetando todas las medidas sanitarias y precauciones sociales".

Además, el artista acaba de publicar un segundo libro en lo que va de año, titulado "Piratas en el Bidasoa", atrevida y dinámica reflexión sobre el final de ETA, el robo de cierto Grial, los saqueos de museos, el tráfico de armas y obras de arte, espías, asesinos a sueldo. Esta última novela se sumerge en las increíbles aventuras de una antigua y rancia familia de piratas y contrabandistas vascos asentados en la cuenca del rio Bidasoa, frontera natural entre Francia y España, que durante siglos se dedicó a burlar la legalidad internacional, protagonizando sorprendes aventuras.