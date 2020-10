La Conselleria de Transición Ecológica ha rechazado, mediante un silencio administrativo negativo, los recursos de alzada contra la ampliación de la planta de basuras de El Campello, dando vía libre al inicio de las obras. Esta falta de respuesta va a llevar además a los demandantes a recurrir ante el Síndic de Greuges, ya que advierten que no se puede aplicar el silencio administrativo en este caso y la administración está obligada a contestar a sus alegaciones».

Ecologistas en Acción, EU y 20 integrantes de la Asociación de Afectados por el Vertedero de Les Canyades presentaron en mayo tres recursos de alzada idénticos contra la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que contempla las obras que FCC va a desarrollar en el complejo, con un coste de 20 millones aportados por esta empresa que gestiona las instalaciones y el Consorcio Mare, al que da servicio y que agrupa a los municipios de la Marina Alta, Marina Baixa y El Campello.

Estos recursos alertaban de deficiencias e incumplimientos que refleja el proyecto, además de denunciar que no va a servir para acabar con los malos olores que genera y que viene soportando la población de la zona norte desde 2009, y que es uno de los objetivos de la nueva AAI.

La empresa ya ha realizado actuaciones previas al inicio de las obras, consistentes en el acondicionado de la nave y la zona para las obras propiamente dichas, que se esperan en breve. Y este silencio administrativo de la Conselleria viene a refrendar las obras. Tanto afectados como Ecologistas en Acción y EU insistieron ayer en la obligación legal de la Generalitat de responder a sus recursos, por lo que acudirán al Síndic de Greuges, que desde los conservacionistas recuerdan que ya les ha dado la razón en otras ocasiones.

Y es que pese a que la Conselleria en tres comunicaciones a finales de julio informaba a los tres demandantes de que ese reactivaban los plazos tras el estado de alarma, agregaba que «el plazo máximo establecido para resolver y notificar la resolución a la solicitud de interposición de recurso de alzada presentada es de tres meses, siendo el sentido del silencio administrativo negativo». Este plazo de tres meses de reinició el 1 de junio, por lo que ya han transcurrido más de cuatro meses sin respuesta, por lo que, según la Conselleria, se ha dado un silencio negativo.

En cambio, desde Ecologistas en Acción, Carlos Arribas explicó que «han de contestar, lo exige la ley 39/2015. Iremos al Síndic de Greuges y les obligarnos a cumplir con la normativa. Deberían haber resuelto antes del 1 de septiembre, tres meses después del levantamiento de los plazos de suspensión el 1 de junio», destacando que el artículo 21 de esta Ley establece que «la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación».

Entre otras cuestiones, en los recursos advierten que «la AAI impugnada no describe las mejores técnicas disponibles (MTD) utilizadas en la instalación y tampoco revisa la AAI para tener en cuenta el documento de conclusiones sobre las MTD» que establece la UE. Y también alerta de incompatibilidades urbanísticas, que la AAI no establece exigencias de estabilidad para el compost producido y que «el dimensionamiento del reactor 2 para tratar la fracción orgánica de recogida mezclada es insuficiente. Proseguir con el actual sistema de compostaje en meseta con volteo manual producirá importantes problemas de malos olores, que no se han solucionado».

Consell Jurídic Consultiu

Por otro lado, aún faltan por aclarar las irregularidades denunciadas por vecinos, EU y ecologistas sobre el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) respecto a la modificación del contrato de concesión entre el consorcio y FCC , aclaración también reclamada a través de una moción por el pleno de El Campello con los votos de la oposición y Cs, y la abstención de PP y Vox. Y es que el dictamen del CJC fue negativo, pero posteriormente al pedir el consorcio una aclaración, el Consell Jurídic cambió por completo el sentido del dictamen.