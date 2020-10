Compromís ha denunciado el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de El Campello del reparto de mascarillas infantiles al inicio del curso escolar. En un comunicado la formación valencianista explica que "Compromís pel Campello ha constatado nuevamente una nueva promesa incumplida del gobierno municipal, e insta al ejecutivo formado por PP, Cs y Vox a que inicie el reparto de las 4.000 mascarillas infantiles que prometieron hace más de tres meses para el inicio del presente curso escolar". En junio se anunció por parte del Ayuntamiento que este reparto se realizaría al inicio del curso, pero ahora han asegurado que la larga tramitación que requiere este contrato y que se está llevando a cabo ha impedido hacerlo así, y que se sigue trabajando en ello, lamentando que la Conselleria de Educación, en manos de Compromís, no haya dotado a los escolares de estas medidas de protección.

Para Compromís "en el Ayuntamiento, garantizar la seguridad y la salud de los niños y niñas es básico y fundamental a todos los niveles, y el reparto de mascarillas en los colegios es una medida esencial para frenar la propagación de virus. Además, proponen que las familias en riesgo de exclusión o con necesidades puedan solicitar las mascarillas a través de Servicios Sociales y que se les entregue de forma "sencilla y discreta". “Los padres van a hacer todo lo posible para que a sus hijos no les falten ni las mascarillas ni lo necesario para garantizar su seguridad. En un año tan excepcional y difícil como éste, en el que la crisis ha afectado a muchas familias, creemos que el Ayuntamiento tiene que buscar la manera de ayudar y de facilitar el acceso a los recursos que se necesiten”. Los padres no sólo tienen que enfrentarse a la compra de material escolar, según apuntan, sino que también tendrán que añadir a esa lista de productos necesarios las mascarillas.

El Ministerio de Sanidad recomienda que se cambien cada cuatro horas, lo que significa que muchos niños y niñas tendrán que llevar a su centro escolar dos mascarillas, la puesta y la de cambio a lo largo de la mañana. En opinión de la formación valencianista, no todas las familias pueden afrontar el pago de dos mascarillas diarias y más si tienen varios hijos en edad escolar.

La concejala de Compromís, Cristina Boix, aclara que ha pedido en diversas ocasiones sin éxito el acceso al expediente de la compra de mascarillas que ya a fecha de 19 de junio publicaban que estaba en marcha y, sin embargo, “al volver a reclamar dicho acceso en comisión informativa hoy 13 de octubre, se nos indica que se acaba de autorizar el inicio del expediente, por tanto, aún no se había iniciado ningún trámite. Consideramos necesaria la puesta en marcha de esta iniciativa de manera urgente, por lo que podrían haber optado por contratación de emergencia como en otros procedimientos menos justificados”. También ha instado al Gobierno local a “buscar iniciativas conjuntas y la unión de los partidos políticos para paliar el aumento de la Covid-19”.

Réplica

Por su parte desde el PP han explicado que "ante la denuncia pública de Compromís de El Campello, que acusa al equipo municipal de gobierno, y particularmente a nuestro concejal de Salud Pública Rafa Galvañ, de incumplir su promesa de repartir mascarillas a los escolares del municipio, nos vemos en la obligación de señalar que nos parece un auténtico descaro que precisamente el partido que sustenta la Conselleria de Educación, a la que realmente le compete garantizar la salud y seguridad de nuestros escolares, sea el que recrimine al Ayuntamiento, que no es competente en la materia, el retraso de una medida extraordinaria decidida precisamente ante la inactividad y manifiesta ineptitud de un conseller cuyo único cometido en su vida parece ser la imposición lingüística a todos los niveles".

El PP afirma que "ciertamente, nuestro concejal propuso, y así lo acordó el pleno del Ayuntamiento en junio, la adquisición de 45.000 unidades de mascarillas para repartir a toda la población de El Campello. De ellas, 35.000 del modelo higiénicas desechables serán para la población en general, otras 6.000 de las llamadas FFP2 de destinarán a los empleados de comercios, y las otras 4.000 serán mascarillas infantiles reutilizables para los escolares. Todos esperábamos que fuera la Generalitat quien diera el paso, sobre todo para proteger del virus a los escolares, pero como quiera que el conseller Vicent Marzà (de Compromís) ni está ni se le espera, fueron los Ayuntamientos quienes decidieron tomar las riendas y asumir una inversión que, aunque no les compete, consideran absolutamente necesaria".

Y agrega que "todos sabemos que al tratarse de un montante económico elevado la ley exige el obligado cumplimiento de tramitación de un largo expediente con exigentes requisitos administrativos que llevan su tiempo, incluida la convocatoria de un concurso público al que pueden presentarse cuantas empresas lo deseen. Eso lo sabe también Compromís, pero lejos de callar la boca, guardar una más que aconsejable discreción o agradecer que otros hagan su trabajo, decide criticar la tardanza. Pero su osadía va más lejos, y 'exige' que pongamos en marcha nuestra iniciativa de manera 'urgente'. Es decir: 'sálvame la cara ya, que esto del covid va para largo'".

El PP señala que "no sabemos bien cómo calificar tamaño descaro. Es una auténtica y descarada dejación de funciones. Trabajen ustedes, señores y señoras de Compromís. Y si no lo hacen, al menos dejen de molestar. Resulta curioso que quien pide ahora mascarillas para garantizar la salud de los escolares lo haga apenas unos días después de rechazar en el pleno otra propuesta del equipo de gobierno referida a la necesidad de dotar de enfermeras escolares a los colegios de El Campello. El descaro ya es mayúsculo. De risa si no fuera porque se trata de un asunto importante y muy serio. ¿Y qué decir de los desfibriladores en los centros? Durante el anterior mandato del desgobierno municipal integrado por hasta cinco formaciones de izquierda, se aprobó a propuesta del PP la adquisición e instalación de esos aparatos en los colegios, pero no hicieron nada al respecto. Será ahora, con el nuevo gobierno, cuando se instalen. 'Ells, com sempre, res de res'. Esa es la diferencia. Unos hablan y hablan, mientras otros trabajamos y actuamos".