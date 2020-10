EU ha convocado para el sábado a las 10.30 horas la cuarta concentración para reclamar la regeneración de Cala Baeza y cese de los vertidos de aguas fecales. Desde el colectivo de EUPV declaran que "hartos de reivindicar todos los años, especialmente en verano, actuaciones para Cala Baeza, y ante la pasividad encontrada por las distintas corporaciones que se han ido sucediendo en el municipio, el pasado día 2 de julio convocamos un acto de protesta haciéndolo coincidir con otro cuyo significado era opuesto. Dos entregas de banderas con significados totalmente opuestos. Y es la mañana que El Campello recibía oficialmente dos banderas azules y la “bandera Q” de Qualitur en el que se premiaba la calidad de las playas y sus aguas de la mano del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. En una de las calas del norte de nuestro municipio, y con medio centenar de vecinos y vecinas de la zona, denunciábamos la degradación más absoluta a la que durante años a la que hemos sometido a nuestro litoral. Cabe recordar que ya en el año 2008, Ecologistas en acción, entregó una bandera negra denunciando la contaminación de sus aguas por vertidos fecales y que en el año 2014 un informe del instituto de ecología del litoral concluía que sus aguas no eran aconsejables para el baños, sin que hasta la fecha no se realizara nada para solucionarlo. La analítica realizada por nuestro grupo municipal, y posteriormente, contrastada por el Ayuntamiento demostró la peligrosidad de la situación".

La formación explica que "en estos cuatro meses de lucha y visualización del problema, hemos conseguido importantes avances. Da la impresión que las administraciones responsables han tomado buena nota de la insostenibilidad de la situación y de lo necesario de abordar con urgencia actuaciones. A pesar de que muchos de los proyectos comienzan a abrirse camino, es el Ayuntamiento de El Campello quien debe iniciar los primeros trabajos como son el desbroce de la zona invadido por las cañas, la reparación de la acequia que vierte las fecales a la cala, cesar los propios vertidos y eliminar el cementerio de embarcaciones en el que se ha convertido por la falta de mantenimiento, lo que en un inicio debió ser un puerto deportivo. Compromisos anunciados por el Ayuntamiento que cuatro meses después seguimos esperando. Es por eso que nos vemos obligados a volvernos a concentrar en la cala, el próximo 17 de octubre a las 10.30, para exigir al Ayuntamiento celeridad en dichos trabajos para que la institución más próxima al ciudadano y a quien más energía debiera poner para solucionar dicha problemática no se convierta en una piedra en el camino que paralice los futuros trabajos del resto de otras administraciones supramunicipales. Ha costado mucho llegar hasta aquí y no vamos a abandonar las reivindicaciones hasta que las promesas no se conviertan en actuaciones".