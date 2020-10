El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig renuncia a la subvención para contar con personal en el área de Igualdad municipal. En el ejercicio 2019 la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas concedió al Ayuntamiento 75.400 euros, de los cuales se hizo un primer ingreso de 49.010 euros para la contratación de un agente y dos promotoras de Igualdad. Sin embargo, el equipo de gobierno ha aprobado a través de la Junta de Gobierno Local la devolución del primer ingreso de esta subvención por no haber podido contratarlas.

Desde el área explican que la subvención, concedida en junio de 2019, está destinada a la contratación de los perfiles profesionales de Agente de Igualdad y Promotoras, con el objetivo de la promoción e integración de la igualdad en las políticas municipales, así como prestar asesoramiento especializado a mujeres.

El área municipal explica que comenzó a realizar los trámites para poder llevar a cabo la contratación de estos perfiles profesionales específicos y que pese a las gestiones realizadas no fue posible encontrar la fórmula jurídica correcta para contratar a estas personas. Apuntan que se debe a la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que no permite contratar personal en un ayuntamiento si la plaza de ese perfil profesional no se encuentra previamente creada en la relación de puestos de trabajo de la administración local.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Vicente se compromete a dar una solución lo antes posible para que se pueda contar con este personal. «El área de Igualdad está trabajando en 2020 en reorganizar el departamento y dotarlo de la estructura necesaria, al mismo tiempo que está buscando las fórmulas para poder contratar estos perfiles sin tener que crear las plazas», asegura la concejal, Isabel Candela.