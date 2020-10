La Gestora de Asociaciones de Vecinos de El Campello exige que el Ayuntamiento cumpla con sus propios acuerdos y ejecute la bajada de impuestos aprobada por el pleno hace tres años, y que fue impulsada desde la oposición por el PP, que ahora ocupa la Alcaldía.

Esta entidad, que agrupa a las asociaciones de l’Horta Muchavista, La Zenia a Amecove (Amerador y Coveta Fumà), ha presentado un escrito ante el Consistorio reclamando «la ejecución del acuerdo plenario aprobado en el pleno celebrado el 28 de octubre del 2017 que reduce la presión fiscal de los vecinos». Esta moción la presentó el PP cuando el PSOE ostentaba la concejalía de Hacienda y la Alcaldía recaía en Benjamí Soler (Compromís), saliendo adelante con los votos de PP, Cs y EU. Y suponía una rebaja del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,53 al 0,50%.

Desde la Gestora lamentaron que «el anterior equipo de gobierno decidió no iniciar los trámites para la rebaja de la presión fiscal de los vecinos a pesar de su aprobación». Y los residentes afirman que «nos sentimos engañados por una clase política que crea falsas expectativas en cada pleno donde se presenta a debate y aprobación una moción que refleja las inquietudes de las asociaciones de vecinos y que posteriormente no se ejecuta tras su aprobación. Tenemos una clase política que no actúa con coherencia, con sentido común, que no hacen su trabajo de fiscalización y seguimiento de la ejecución de los acuerdos».

E insisten en que «deseamos que el alcalde Juanjo Berenguer (PP) nos vuelva a escuchar, y ponga en marcha la ejecución de la moción aprobada en el 2017, reduciendo el tipo de gravamen municipal al 0,5%. Esta rebaja afectaría a los recibos de 2021, rebajando la presión fiscal de los vecinos y familias del municipio».

Además, recuerda que este verano aprobó la modificación de la ordenanza para bonificar en un 75% las plusvalías de las propiedades por causa de muerte a favor de descendientes, ascendientes y cónyuges, medida que también llevó en el pleno de 2017 el PP, y que el pasado junio la Gestora pidió también ejecutar.

«No es el momento»

Por su parte la edil de Hacienda, Lourdes Llopis (PP), recordó precisamente que han realizado la citada modificación de la plusvalía que rebaja este concepto. Y en cuanto al IBI señaló que «ahora no es el momento», se tendrá que ver más adelante en función de los presupuestos y de cuánto han bajado los ingresos. Y recordó de todas formas que en 2017 la situación era diferente, ya que «había unas cuentas prorrogadas que no tenían que ver nada con la realidad, y ahora hay unos presupuestos nuevos y equilibrados».