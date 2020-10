Atónitos se han quedado hoy los ediles de la oposición de El Campello. El equipo de gobierno formado por PP, Cs y Vox han utilizado el rodillo de su mayoría absoluta para impedir que ni siquiera se votaran las dos mociones de habían presentado Red y EU, que por otra parte no habrían salido adelante, en un pleno además vacío de contenido.

Una "cacicada" han calificado desde la oposición esta forma de actuar del alcalde Juanjo Berenguer (PP), que se ha escudado en que las mociones eran repetitivas y que se habían votado en ocasiones anteriores, y que si un grupo pide la retirada, se tiene que votar primero si se suprime la moción. Sí que ha dejado que se debatieran parcialmente las mociones, pero no votarla al aprobarse con su voto de calidad su retirada. Una, de Red, para que el Ayuntamiento disponga de enfermeras escolares, tema que ya llevó a pleno el PP en el pasado pleno para pedir el servicio a la Generalitat. Y la otra, de EU, para abrir de forma provisional las pistas anexas a la piscina, tema que se abordado en otras ocasiones para todo el complejo, pero no para el caso concreto de las pistas, cuya complejidad es mucho menor que para poner en marcha la piscina.

La de Red, respecto a las enfermeras escolares, instaba al Ayuntamiento a que dotara a los colegios de este servicio después de que la Generalitat se haya abierto a esa posibilidad, cuando en el pleno anterior el equipo de gobierno sacó adelante una en la que se instaba al Consell a dotar de enfermeras los colegios. Entonces el edil de Red votó en contra, pese a figurar esto en su programa, sacando a la luz una grave fractura en su formación. Y hoy, a petición del PP, se ha retirado generando un gran revuelo. El alcalde recordó que no es la primera vez que se actúa así, aunque en su anterior etapa (2011-2015) no llegó a votarse una retirada de mociones sino que en todo caso era el primer edil quien ejercía directamente esta potestad. E insistió en que esta forma de actuar se basa en que en la pasada legislatura el secretario estableció que se debía votar la retirada.

Y en el caso de la moción de EU, ha sido Ciudadanos quien, pese a señalar que cuando pase la pandemia se puede estudiar esa posibilidad, ha pedido su retirada, ya que considera que no es el momento en plena pandemia, respaldándola PP y Vox. Los populares han destacado que esto ya lo ha pedido EU en varias ocasiones, aunque en este caso se circunscribía únicamente al tema de las pistas, que tras tres años terminadas pero sin estrenar se están degradando y su apertura es mucho más simple que la de un complejo como la piscina cubierta. Y el PP también ha señalado que siguen trabajando en el pliego de condiciones para que cuando pase el estado de alarma se saque a concurso la explotación de la piscina, que en cualquier caso bajo gestión privada no parece viable que se vaya a abrir antes de 2022. En cambio, la oposición se ha mostrado a favor de valorar la apertura provisional de las pistas, más aún teniendo en cuenta lo difícil que va a ser que una empresa se embarque en este proyecto con la crisis actual, pero el tripartito no ha dejado que se votara la moción y sigue manteniendo que la única opción es una gestión privada de todo el recinto.

Esta situación ha generado una gran indignación en la oposición, que alerta que de este modo el tripartito puede decidir sobre qué se debate y qué se vota en el pleno, independientemente de las mociones que se presenten, y han reclamado un informe que aclare esta situación y denunciado la actitud "caciquil" del PP y de su equipo de gobierno.

Reacciones

Desde el PP han destacado que el hecho de votar la retirada de las mociones viene del pasado mandato con Benjamí Soler (Compromís) como alcalde. En cambio, Soler, ahora en la oposición, puntualizó al respecto que aquello fue "la interpretación del secretario en contestación a una cuestión del orden pedida por EU, pero no existe ningún informe jurídico que lo avale". Soler, tras la sesión plenaria, explicó a este medio que "durante el pleno de hoy, el equipo de gobierno PP-Vox-C's ha sobrepasado todos los límites democráticos, al no dejar que se dictaminaran dos de las mociones presentadas por la oposición, en concreto RED y EU. Se intentan justificar porque a raíz de una cuestión de orden planteada por la portavoz de EU en la legislatura pasada, el señor secretario interpretó que la concejala llevaba razón. No poniendo en duda esta interpretación, que se hizo en un momento determinado y no de manera objetiva debido a un momento de discusión determinado, vemos urgente y necesario un informe jurídico que avale o no este tipo de actuaciones. No es la primera vez que ocurre, pero sí es la primera vez que se hace deliberadamente y para evitar dictaminar dos puntos del orden del día propuestos por la oposición, atentando así, a nuestro sentir, a los derechos y deberes del pleno de la Corporación. Ha sido un espectáculo bochornoso y creemos que perjudica la imagen del Ayuntamiento".

Los portavoces de PSOE y Podemos, Vicent Vaello y Eric Quiles, también han mostrado su sorpresa e indignación por el hecho de que se pueda votar la retirada de una moción sin que el partido que la presente esté de acuerdo, y han pedido que se aclare si esto es posible.

Esquerra Unida

Y el portavoz de EU, Pedro Mario Pardo, ha lamentado que el ejecutivo insista en mantener tanto la piscina como las pistas anexas cerradas tres años después de su finalización, y que no sean capaces de pensar en los vecinos. "aunque no dejen votar esta moción, la oportunidad de abrir las pistas anexas sigue estando ahí, no va a desaparecer porque no dejen que se vote. Las pistas se están estropeando sin que se usen, y la actitud del tripartito en el pleno roza lo caciquil".

Pardo destacó que "me siento avergonzado por el espectáculo vivido en el último pleno. Es lamentable comprobar que el máximo órgano de representación ciudadana lo han convertido en un espacio exclusivo de ataque continuo contra la Conselleria y el Gobierno. El respeto y forma de actuar que han tenido en el día de hoy con las propuestas realizadas por grupos municipales les define políticamente. Cuando el concejal de Deportes afirma que no está con los brazos cruzados, quiero informar de varias cuestiones a los vecinos y vecinas y que si alguna cosa no es cierta será fácilmente demostrable por su parte", enumerando una serie de cosas sobre la tramitación de las piscina en el último año y medio.

Destaca Pardo que "hasta principios de 2020 el Ayuntamiento de El Campello no realiza ningún trabajo para poner en marcha la piscina municipal. Es decir 7 meses después de entrar al gobierno. El proyecto que se presenta el mes de junio, que como ya digo se inicia en 2020, es un corta y pega maquillado que el presentado en el año 2016. Totalmente desfasado como así hemos hecho constar en nuestras diez alegaciones y que se tendrán que resolver el próximo pleno ordinario del mes de noviembre. En el mes de junio ya fueron advertidos que no era aconsejable continuar con la licitación como así se lo indicamos tanto desde los grupos de la oposición, como un informe de la propia intervención. Tres meses después nos dan la razón. Nuestra propuesta es muy clara: Modificación de la ordenanza fiscal (2 meses) y la contratación de uno o dos conserjes. Dependiendo del horario que se quiera ofrecer. El acto pueril de retirar la propuesta de abrir las pistas deportivas, al menos, hasta que venga tiempos mejores. No solo es posible, sino la única posible".

Y EU agrega que "no es la primera vez que nos rechazan una propuesta para mejorar la vida real de nuestros vecinos y vecinas con justificaciones vagas. Lo que sí que es la primera vez que sin justificaciones. Porque sencillamente, no existen. La propuesta realizada en este pleno es la única posibilidad real, la alternativa es mantenerla cerrada como hemos podido comprobar. Por último, se equivocan cuando piensan que votan contra Esquerra Unida cuando se priva por un capricho personal del uso y disfrute de unas pistas deportivas municipales se actúa contra todo el pueblo. Solo espero que lo mediten y que más pronto que tarde abran las pistas deportivas no es una opción sino una obligación pública".

Mociones del tripartito

En cambio, sí que se han votado y aprobado dos mociones del equipo de gobierno. Una completamente ajena a la vida municipal, en la que el tripartito reivindica la Constitución de 1978 fruto de la transición política, la separación de poderes y el papel de la monarquía por la democracia, y otra parta pedir la bajada del IVA de las mascarillas. Además, ha salido adelante el único punto de gestión que se llevaba al pleno, que era la "adjudicación del contrato mixto de servicio y suministro: Servicios de técnicos de escenario, alquiler de materiales técnicos y otros servicios auxiliares, para cubrir las necesidades de la programación de espectáculos y actividades de la Casa de Cultura, la Biblioteca Municipal y el Centro Social de El Campello".