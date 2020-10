Atónitos se quedaron ayer los ediles de la oposición de El Campello. El equipo de gobierno formado por PP, Cs y Vox sacó el rodillo de su mayoría absoluta para impedir que ni siquiera se votaran las dos mociones de habían presentado Red y EU, que por otra parte no habrían salido adelante, en un pleno vacío de contenido.

Una «cacicada» calificaron desde la oposición la forma de actuar del alcalde Juanjo Berenguer (PP), que aseguró que si un grupo pide la retirada de una moción, se tiene que votar primero si se suprime la moción. Sí que dejó que se debatieran parcialmente las propuestas, pero no votarlas, gracias a su voto de calidad, ya que se ausentó un edil de Cs y quedaron empate. Una moción, de Red, para que el Ayuntamiento disponga de enfermeras en los colegios, tema que ya llevó a pleno el PP en el pasado pleno. Y la otra, de EU, para abrir de forma provisional las pistas anexas a la piscina.

La de Red, respecto a las enfermeras escolares, instaba al Ayuntamiento a que dotara a los colegios de este servicio después de que la Generalitat se haya abierto a esa posibilidad, cuando en el pleno anterior el equipo de gobierno sacó adelante una en la que se instaba al Consell a dotar de enfermeras los colegios.

Y a petición del PP se retiró, generando un gran revuelo. El alcalde recordó que no es la primera vez que se actúa así, aunque en su anterior etapa (2011-2015) no llegó a votarse una retirada de mociones sino que en todo caso era el primer edil quien ejercía directamente esta potestad. E insistió en que esta forma de actuar se basa en que en la pasada legislatura el secretario estableció que se debía votar la retirada.

A petición de Cs

En el caso de la moción de EU, fue Cs quien, pese a señalar que cuando pase la pandemia se puede estudiar esa posibilidad, pidió su retirada, ya que considera que no es el momento por el covid-19, respaldándola PP y Vox. Los populares destacaron que esto ya lo ha pedido EU en varias ocasiones, aunque en este caso se circunscribía únicamente al tema de las pistas, que tras tres años terminadas pero sin estrenar se están degradando y su apertura es mucho más simple que la de un complejo como la piscina.

Y el PP también señaló que siguen trabajando en el pliego para que cuando pase el estado de alarma se saque a concurso la explotación de la piscina. En cambio, la oposición se mostró a favor de valorar la apertura provisional de las pistas, más aún teniendo en cuenta lo difícil que va a ser que una empresa se embarque en este proyecto con la esta crisis, pero el tripartito no dejó que se votara la moción y sigue manteniendo que la única opción es la gestión privada para todo.

Esta situación generó una gran indignación en la oposición, que alerta que de este modo el tripartito puede decidir qué se debate y qué se vota en el pleno, independientemente de las mociones que se presenten, y reclamó un informe que aclare esta situación, denunciando la actitud «caciquil» del equipo de gobierno.

«Bochorno»

Desde el PP destacaron que el votar la retirada de las mociones viene del pasado mandato con Benjamí Soler (Compromís) como alcalde. En cambio, Soler, ahora en la oposición, respondió que «el equipo de gobierno ha sobrepasado todos los límites democráticos al no dejar que se dictaminaran dos mociones. Se intentan justificar porque a raíz de una cuestión de orden planteada por EU en la legislatura pasada, el secretario interpretó que EU llevaba razón. No poniendo en duda esta interpretación, que se hizo en un momento determinado y no de manera objetiva, vemos urgente y necesario un informe jurídico que avale o no este tipo de actuaciones. No es la primera vez que ocurre, pero sí es la primera vez que se hace deliberadamente y para evitar dictaminar dos puntos propuestos por la oposición, atentando así, a nuestro sentir, a los derechos y deberes del pleno. Ha sido bochornoso».

Y el portavoz de EU, Pedro Mario Pardo, lamentó que el ejecutivo prefiera mantener tanto la piscina como las pistas anexas cerradas tres años después de su finalización, y que no sean capaces de pensar en los vecinos. «Aunque no dejen votar esta moción, la oportunidad de abrir las pistas anexas sigue estando ahí y es la única posibilidad real, para la piscina y las pistas. Las pistas se están estropeando sin que se usen, y la actitud del tripartito en el pleno roza lo caciquil».