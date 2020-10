Señor ilustrísimo. El edil de la plataforma vecinal Red, Eduardo Seva, ha exigido a la concejal Vox, María José Sañudo, que se dirija hacia él como "señor ilustrísimo". Desde la formación de extrema derecha han explicado que a la finalización del pleno celebrado ayer de forma telemática en El Campello, el concejal se dirigió a Sañudo "exigiendo solamente a la citada concejal el trato de 'señor ilustrísimo', porque en el pasado alcanzó el puesto de decano de la facultad de Ciencias en la UA, puesto que en la actualidad no ocupa", pese a que desde Vox recuerdan que "en estos momentos dispone de la misma dignidad de cargo público electo que la concejal de Vox".

En un comunicado la formación afirma que "para el ilustrísimo señor D. Eduardo Seva, no se está ante iguales por ser ambos concejales, sino que él está por encima en dignidad de trato respecto de otra concejal de la misma Corporación por ser prohombre, por ser varón respecto de una mujer, y porque la mujer respecto de la cual exige mayor dignidad pertenece a Vox y no respecto de otras concejales de la Corporación de distintas formaciones políticas".

Y agrega que "la sorpresa ha sido mayúscula, a pesar de que la concejal de Vox El Campello siempre dispensó el trato de usted en todas y cada una de las interpelaciones realizadas en sede plenaria, cuidando el trato dialéctico de todas las intervenciones, circunstancias que pone en entredicho el saber estar del ilustrísimo señor del que se le pide su retractación pública".

Réplica

En cambio Seva señaló que esa petición de tratamiento viene como consecuencia de que "la concejal de Vox se pone faltona en el pleno y me llama 'señor Eduardo' con la intención de faltarme al respeto. Y yo le he pedido de forma educada que no me llame así y se dirija a mí en el pleno como 'señor ilustrísimo', ya que tengo ese tratamiento desde que fui decano de Biología y luego director de departamento. Fuera del pleno me da igual cómo se dirija a mí".