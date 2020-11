El alcalde de Sant Joan d'Alacant, el socialista Jaime Albero, ha comunicado hoy la destitución del concejal de Seguridad, Pablo Celdrán, que mantendrá el área de Movilidad Ciudadana y va a seguir siendo el portavoz del grupo socialista en el consistorio. El primer edil ha informado a Celdrán de la decisión ante los jefes de Personal y de la Policía Local; y a falta de hacer efectivo formalmente su decisión mediante un decreto. Albero advierte que este cambio forma parte de una remodelación que se va a llevar a cabo en el seno del grupo socialista en las próximas semanas. Y explica que se trata de una decisión muy meditada. El lunes se hablará de ello en la reunión de grupo.

"No es el único cambio que va a haber", adelanta. "Hay concejales que van desbordados y yo voy a ser uno de los que va a sumir más carga de trabajo", justifica Albero sobre la remodelación que va a emprender, a la vez que recuerda que es el edil de Fiestas en una época en la que no hay actividad en ese sentido.

El alcalde va a asumir el área de Policía Local y Personal. A la vez que alega que muchos compañeros tienen una carga de trabajo alta que cree necesario repartir. Sin embargo, entre la oposición la noticia ha corrido como la pólvora convirtiéndose en comidilla del consistorio a mediodía, y ha dado lugar a comentarios respecto a desavenencias entre el alcalde y su portavoz.

Para Albero en esta acción "hay mucha normalidad. Otra cosa es la interpretación que hace cada uno". Y reconoce que ha querido comunicárselo ante los jefes de ambas áreas para evitar hacerlo antes por decreto. A la vez, advierte de que "mis relaciones son profesionales, hay un proyecto político común. Llevo cinco años gobernando en Sant Joan y me tocan decisiones que gustan más o menos. No soy el primero ni seré el último alcalde que hace cambios de áreas", advierte.

"Se trata de una remodelación normal de las funciones y temas después de observar las diferentes cargas de trabajo. Hay asuntos que están más sobrecargados por la pandemia y ahora mismo hay que estar encima y no pueden recaer en las mismas manos", añade. "Es una remodelación normal dentro del devenir de un gobierno municipal", justifica.

Extrañeza en Ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos, Santiago Román, socio del PSOE en el Ayuntamiento de Sant Joan, señala que "el alcalde no nos ha comunicado nada, pero dentro de su grupo municipal puede realizar las modificaciones que quiera ya que las áreas de gobierno de cada partido (PSOE y Cs) están recogidas y firmadas en el pacto de gobierno. Pero nos sorprende que haya quitado las competencias al portavoz y Secretario General del PSOE dado que su gestión sobre las áreas de Personal y Seguridad había dado un giro en positivo como nos han reconocido los propios funcionarios”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Popular, Manuel Aracil, esta situación "me produce tristeza, porque con la falta que hace que todos rememos en la misma dirección, que el equipo de gobierno esté matándose de esta manera no lo entiendo. Deben estar en solucionar los problemas de la gente y no creando otro problema", recrimina.