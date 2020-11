San Vicente del Raspeig tiene un déficit de agentes que se acumula año tras año. La oposición, critica la falta de acción ya que en los últimos tres años no se han cubierto las nueve plazas de la oferta pública 2017, 2018 ni 2019. Lo denuncia Ciudadanos, cuya edil, Mariela Torregrosa acusa la «ineficacia» del equipo de Gobierno por no sacar adelante los procesos selectivos. También el portavoz del PP, Óscar Lillo, que recrimina que no se esté poniendo solución y apuntan a un problema de falta de gestión y planificación. A la vez, el grupo municipal Vox arremete contra la gestión municipal, que ha evidenciado los problemas en episodios como el del viernes en el que solo hubo dos agentes atendiendo el municipio por la noche y exige al alcalde, Jesús Villar, que tome decisiones.

El sindicato de policías, el SPPLB apunta al coordinador de Recursos Humanos a quien considera «incapaz para desbloquear el colapso del departamento que dirige, provocando el bloqueo del resto de Ayuntamiento y particularmente de la Policía local, provocando un grave perjuicio a la ciudadanía sanvicentera».

El concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz, defiende al técnico y asegura estar «satisfecho con la coordinación de Recursos Humanos y el trabajo de todo el departamento».