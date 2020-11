Los grupos de Ciudadanos y Popular en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig han propuesto ayudas al comercio local y al sector de la hostelería a través de dos mociones que se presentan al pleno del próximo miércoles. Por un lado, Cs pide al Ayuntamiento que promueva y ponga en marcha una plataforma centralizada que permita la venta on-line a los comercios y negocios de San Vicente del Raspeig que quieran adherirse. El concejal de Cs Jordi Roig ha explicado que «queremos ayudar a aquellos comerciantes que quieren dar el paso de ofrecer sus productos o servicios en Internet pero no tienen los recursos para poder hacerlo».

Por su parte, el PP propone también con una moción al pleno que se cree una línea de subvenciones a las asociaciones de comerciantes y hosteleros, y puedan llevar a cabo acciones promocionales y campañas comerciales que puedan reactivar al sector, como uno de los principales motores económicos y de fomento del empleo de la economía local.

El pleno ordinario de noviembre del miércoles se celebrará de nuevo de forma telemática, aunque no sin su punto de polémica. El grupo socialista planteó ayer que este mes la sesión fuera presencial, cuando el mes pasado propuso lo contrario y fue telemático dado el aumento de casos de coronavirus. La oposición no salía de su asombro ya que los datos de infectados son más altos que el mes pasado. Además, uno de los ediles no podría asistir de forma presencial por estar en cuarentena. Y tras el asombro inicial finalmente se decidió que fuera telemático. Además, el lunes los grupos volverán a reunirse para tratar de consensuar la moción del 25-N.