«SOS colapso municipal». En julio un escrito del concejal de Presidencia, José Luis Lorenzo, llevaba este encabezamiento. Se envió a los trabajadores municipales conminándoles a ofrecerse para reforzar la oficina de atención ciudadana Civic. Desde entonces y hasta hoy pocos cambios. Las colas frente al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para hacer gestiones administrativas de este verano han desaparecido. Pero no se ha esfumado el colapso de vecinos que tratan de hacer algún trámite con el consistorio. Ahora los sanvicenteros hacen cola virtual frente al ordenador tratando infructuosamente de recibir una cita a través de un sistema que no lo permite porque ha llegado a su límite.

El concejal reconoce que «son las citas que se pueden dar con el personal actual existente » y apunta que la única forma de solucionarlo es con un incremento de personal, que no está previsto.

El Civic estrenó un sistema de gestión online de las citas el 9 de noviembre que diez días después de ponerse en marcha ya estaba colapsado, y así sigue. Para el portavoz del grupo municipal Popular, Óscar Lillo, «lo único que ha hecho es evitar que el equipo de Gobierno llegue al ridículo y tenga que sonrojarse viendo las largas colas de vecinos ante el Ayuntamiento». Y reclama «más medios y más trabajadores» para acabar con esta situación. Actualmente no se puede solicitar cita para los trámites relacionados con el registro, el padrón de habitantes y la obtención del certificado digital.

Mariela Torregrosa, concejal de Ciudadanos, ha explicado que «nuestro grupo lleva meses reclamando al equipo de Gobierno que aumente el personal destinado al Civic para atender a los vecinos, pero han ignorado nuestra petición, y la consecuencia es que ahora mismo es imposible coger cita previa y el servicio va a colapsar de nuevo». Y ha recordado que «en el último pleno ya nos dijo el equipo de Gobierno que no iban a reforzar este departamento y que ninguno de los tres auxiliares administrativos que se incorporaron de la bolsa de trabajo de Elda iba a destinarse al Civic».

Desde Podemos, su portavoz David Navarro lamenta que el sistema de citas, «además de haberse implantado tarde no soluciona el problema, ya que se dan quincenalmente, y ahora mismo no hay posibilidad de coger cita, porque las han dado todas hasta final de mes». Navarro advierte que cuando se abra en diciembre volverá a agotarse enseguida. «Sigue habiendo igual demanda y los mismos efectivos respondiendo, pero la cola ya no es visible en la calle, por lo que el problema sigue existiendo aunque no se vea como antes cuando la gente hacia cola». También Podemos reclama el refuerzo del Civic y recuerda que es un compromiso incumplido del equipo de Gobierno.

En la misma línea el grupo municipal Vox recuerda que no se han dado pasos para mejorar la atención ciudadana. «Ya presentamos una moción en julio en la que pedíamos la urgente reestructuración y reunión con los trabajadores para ver la problemática. Se nos dijo que con la modificación de la relación de puestos de trabajo estaría todo solucionado. Ahora vemos de nuevo el Civic colapsado, así que hemos vuelto al inicio del problema, por lo que sigue sin resolverse», declara Adrián García. Mientras el portavoz de Compromís, Ramon Leyda indica que el Ayuntamiento «debería reforzar los servicios públicos con más personal procedente de las bolsas de empleo, habilitar nuevas líneas telefónicas de atención ciudadana, reorganizar las áreas prioritarias como el Civic con firmeza y rigor».