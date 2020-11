El Campello expresa su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui. Con los votos favorables de PSPV, Compromís, Cs, EU y Podemos, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, el pleno del Ayuntamiento de El Campello aprobó ayer una moción conjunta presentada por Compromís y EU en la que se expresa el inequívoco apoyo y solidaridad del municipio con el pueblo saharaui “ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los acuerdos de paz establecidos en 1991 y supone además una ruptura del alto el fuego”.

El pleno expresó su compromiso con la causa saharaui, así como su derecho irrenunciable a la autodeterminación, “que ya no puede esperar más”.

En concreto, la moción insta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al nombramiento de un enviado o representante especial para el Sáhara Occidental, imprescindible por la responsabilidad que tiene sobre la organización del referéndum, asistido por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), así como realizar un llamamiento a la ONU y a la MINURSO a su implicación en el conflicto del Guerguerat y en el restablecimiento del alto el fuego para que los enfrentamientos no deriven en una situación de conflicto armado o incluso de vuelta a una guerra abierta.

De la misma forma, se insta al gobierno español para que inste a su vez a la ONU a cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 que mandata a la MINURSO a la organización de un Referéndum durante el próximo año 2021, con el establecimiento de un calendario y sobre la base del censo publicado en su día por la ONU.

La moción aprobada insta también al gobierno español para que, “como potencia administradora que tiene pendiente responsabilidades históricas”, colabore y contribuya a la celebración del referéndum y siga promoviendo una actitud de diálogo y calma entre las partes, para frenar la escalada de tensión, para la no agudización del conflicto y la vuelta al Alto el Fuego.

El PP manifestó que considera que en el actual momento de crisis sanitaria no es el momento de presentar esta moción, pero se abstenía para no impedir que el Gobierno central colabore para el diálogo entre las dos partes. Y Vox votó en contra porque la propuesta no reconoce el apoyo de deben recibir los "compatriotas canarios", por la "invasión" de inmigrantes que sufren las Islas Canarias, señalando que esa es la frontera que hay que defender.