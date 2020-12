Los emprendedores de San Vicente del Raspeig que han solicitado una ayuda del Ayuntamiento todavía están esperando que se les conceda. Es la denuncia que ha hecho el grupo municipal Popular, que advierte que el plazo de presentación de solicitudes ya se cerró hace cinco meses. Y lamentan que muchos puede que ya hayan tenido que cerrar ante la falta de un empujón económico.

“Es en el momento de iniciar una negocio, de abrir un establecimiento cuando más necesita apoyo el emprendedor. Si cualquier año es importante esta subvención, en las circunstancias actuales con la crisis económica producida por la pandemia, todavía cobra mayor importancia” señala la concejal Popular, Lourdes Galiana “es importante que estas ayudas lleguen cuanto antes a los emprendedores, para favorecer la actividad económica y como fuente de generación de empleo en San Vicente. Es primordial que no se demoren más el abono de las mismas, ya han transcurrido cinco meses desde la finalización del plazo de la convocatoria. Esperemos que cuando les llegue no hayan tenido ya que cerrar”.

Los Populares preguntaron en el pleno del pasado día 25 de noviembre por esta cuestión al concejal de Comercio, Alberto Beviá, según el cual ninguna de las solicitudes aceptadas ha sido abonada todavía. Según el propio concejal de las 35 solicitudes recibidas, 26 admitidas admitidas y hasta el momento 9 denegadas, "sin especificar los motivos por el que fueron rechazadas y que también cuestionó el Partido Popular".

Un año más se aprobó la convocatoria de estas subvenciones cuyo objetivo es el fomento de la actividad emprendedora de autónomos y empresas constituidas por desempleados. La cuantía destinada a la misma es de un total de 22.000 euros, con un importe máximo a recibir por beneficiario de 1.000 euros, y cuyo plazo de solicitud finalizaba el día 30 de junio. Los gastos subvencionables en la misma son los empleados en la constitución del negocio y de inicio de la actividad.

Críticas a la gestión

“Una vez más tenemos que mencionar la falta de previsión y planificación de la que carece este equipo de Gobierno Socialista, junto a sus socios de Izquierda Unida, y que conlleva todos estos retrasos en momentos delicados en los que los comercios y empresarios están necesitados de éstas y otras ayudas también convocadas sin abonar, para no tener que cerrar sus puertas” afirma el portavoz Popular, Óscar Lillo “ahora lo achacan todo al Covid y a la falta de personal, pero esta convocatoria no es exclusiva de este año, con lo cual deberían tenerlo planificado y la falta de personal es un problema que ya conocían de la legislatura anterior, con lo cual, si incrementan el trabajo del personal, pero no sacan ni las plazas, ni refuerzan de ninguna otra forma los departamentos que si de forma habitual ya van saturados, los trabajadores del Ayuntamiento no pueden abarcar más, si quienes los dirigen no lo coordinan con eficiencia”.