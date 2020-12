Los bomberos controlan un incendio de matorrales en el corazón de La Carrasqueta

Los bomberos de la Generalitat y la Diputación han controlado un incendio que se ha declarado hoy en la zona de Vivens, en el corazón de La Carrasqueta, dentro del término municipal de Xixona. El siniestro se ha declarado sobre las 12.45 horas por razones desconocidas, y la rápida intervención de los servicios de emergencia han permitido atajarlo en una hora y que se haya quedado en un principio en un susto.

Según han informado desde la Generalitat y la Diputación, las llamas se han originado en la partida Masets, movilizándose seis dotaciones de los bomberos de la Diputación, tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas y un medio aéreo, entre otros. Y a las 14.01 horas se ha sido dado por controlado.

La alcaldesa Isabel López ha explicado en redes sociales que "al parecer ha afectado a una zona no demasiado extensa de matorral que no ha ido a más gracias a la rápida actuación. No hace falta que os diga la riqueza medioambiental de esa zona y el riesgo que supone cualquier incendio. El agradecimiento como siempre a todos los medios que han intervenido: bomberos especialmente y también Guardia Civil, Policía Local...", y ha agregado que ha sido informada por el director general de Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, de los medios desplazados y el avance de los trabajos de extinción.

Hay que recordar que desde marzo la Generalitat está trabajando en esta zona para retirar los miles de pinos derribados o dañados por la borrasca Gloria del pasado mes de enero, y que han convertido toda la zona de La Carrasqueta en un polvorín. Y desde hace unos meses una empresa contratada por el Ayuntamiento se está ocupando de convertir esta leña en astillas para la generación de energía.